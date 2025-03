Laptopy z procesorami Intel Panther Lake mogą nie zadebiutować w tym roku. Powodem jakość procesu Intel 18A

Intel na ten rok miał zaplanowaną premierę jednej nowej generacji procesorów - Panther Lake - które przygotowywane są z myślą o urządzeniach mobilnych. To również pierwszy konsumencki produkt przedsiębiorstwa, który ma zostać wytworzony z użyciem litografii Intel 18A, charakteryzującej się wykorzystaniem nowej generacji tranzystorów RibbonFET czy układu PowerVia. Najnowsze doniesienia wskazują, że Intel może znacząco opóźnić termin rozpoczęcia masowej produkcji procesorów dla notebooków.

Według nieoficjalnych doniesień, masowa produkcja procesorów Intel Pather Lake może ruszyć dopiero w połowie czwartego kwartału roku, w wyniku czego na laptopy poczekamy najwcześniej do początku 2026 roku.

Według informacji opublikowanych przez Ming-Chi Kuo, jednego z bardziej cenionych analityków, obserwujących branżę półprzewodników, Intel ma opóźnić rozpoczęcie masowej produkcji procesorów Panther Lake. Dotychczasowe dane wskazywały na wrzesień, jednak obecnie mówi się dopiero o połowie ostatniego kwartału tego roku (a więc gdzieś w okolicach połowy listopada). Choć nadal jest szansa, że przed końcem roku pojawią się pojedyncze modele nowych laptopów, to na szerszą dystrybucję i premiery trzeba będzie poczekać do 2026 roku. Nie byłaby to pierwsza taka sytuacja, bowiem podobnie wyglądało to w przypadku Meteor Lake, który miał być szerzej dostępny w czwartym kwartale 2023 roku, a finalnie formalny debiut większości notebooków nastąpił dopiero na CES 2024 z jeszcze późniejszą premierą w sklepach.

Głównym powodem, tak jak można było przypuszczać, jest wydajność procesu technologicznego Intel 18A, na którym oparto układy Panther Lake. Obecny uzysk ma nie przekraczać 30% i według Ming-Chi Kuo, sytuacja nie ulegnie diametralnej poprawie przynajmniej do trzeciego kwartału tego roku. Z kolei niska wydajność Intel 18A powoduje konieczność wstrzymania się z rozpoczęciem masowej produkcji. Wstrzymanie się z premierą (lub ekstremalne ograniczenie oferty w 2025 roku) spowoduje z kolei, że Intel będzie borykał się z jeszcze niższymi wynikami finansowymi. Potwierdzenie (lub zaprzeczenie) tych doniesień powinno przyjść wraz z targami Computex w Tajpej. W zeszłym roku, podczas konferencji Intela, deklarowano że w 2025 roku firma przywiezie na wydarzenie gotowe układy Panther Lake. Jeśli plany się zmienią, z dużym prawdopodobieństwem trzeba będzie założyć, że premiera zostanie opóźniona.

