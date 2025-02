Intel Panther Lake oraz Wildcat Lake - Informacje o procesorach z rdzeniami Cougar Cove, Skymont oraz grafiką Xe3 Celestial

W drugiej połowie tego roku, Intel zaprezentuje nową generację mobilnych procesorów Panther Lake, w których wykorzystane zostaną rdzenie Cougar Cove (Performance) oraz Skymont w usprawnionej wersji (E-Core oraz Low Power E-Core). Większą nowością będą nowe, zintegrowane układy graficzne, oparte na architekturze Xe3. W sieci pojawiły się nowe szczegóły dotyczące poszczególnych konfiguracji procesorów, jakie powinny zostać ujawnione. Wygląda na to, że oprócz Panther Lake doczekamy się także bardziej obciętych jednostek, przygotowanych z myślą o tańszych urządzeniach.

Poznaliśmy nowe informacje na temat mobilnych procesorów Intel Panther Lake oraz Wildcat Lake, które zadebiutują w tym roku w laptopach.

Intel Panther Lake nie będzie kontynuacją projektu znanego jako Lunar Lake. To bardziej tradycyjne procesory, w których również kontroler pamięci powróci do bloku Compute Tile. W sieci pojawiły się nowe szczegóły dotyczące budowy poszczególnych konfiguracji tychże jednostek. Intel Panther Lake-H będą podzielone na dwie grupy. Pierwsza i druga otrzyma tyle samo rdzeni (4 P-Core + 8 E-Core + 4 LP E-Core), natomiast będą różnice w układach graficznych oraz liczbie dostępnych linii PCIe. Panther Lake-H #1 otrzyma iGPU Xe3 (Celestial) z 12 blokami Xe-Core, o 1/3 więcej w porównaniu do obecnych układów Xe2 w Lunar Lake. Procesory te otrzymają również do dyspozycji 8 linii PCIe 4.0 oraz 4 linie PCIe 5.0.

Intel Panther Lake-H #1 Intel Panther Lake-H #2 Intel Panther Lake-U Intel Wildcat Lake Architektura Cougar Cove - P-Core

Skymont - E-Core + LP E-Core

Xe3 - iGPU Konfiguracja rdzeni 4 P-Core + 8 E-Core + 4 LP E-Core

16C/16T 4 P-Core + 8 E-Core + 4 LP E-Core

16C/16T 4 P-Core + 4 LP E-Core

8C/8T 2 P-Core + 4 LP E-Core

6C/6T Układ graficzny Intel Xe3

12 Xe-Core Intel Xe3

4 Xe-Core Intel Xe3

4 Xe-Core Intel Xe3

2 Xe-Core Kontroler RAM LPDDR5X LPDDR5X / DDR5 LPDDR5X / DDR5 LPDDR5X / DDR5 Linie PCIe 8 linii PCIe 4.0

4 linie PCIe 5.0 8 linii PCIe 4.0

12 linii PCIe 5.0 8 linii PCIe 4.0

4 linie PCIe 5.0 6 linii PCIe 4.0 Thunderbolt 4 4x Thunderbolt 4 4x Thunderbolt 4 4x Thunderbolt 4 2x Thunderbolt 4 Moc TOPS (CPU) 10 TOPS 10 TOPS 10 TOPS 4 TOPS Moc TOPS (NPU) 50 TOPS 50 TOPS 50 TOPS 18 TOPS Moc TOPS (iGPU) 120 TOPS 40 TOPS 40 TOPS 18 TOPS Moc TOPS (łącznie) 180 TOPS 100 TOPS 100 TOPS 40 TOPS

Inaczej będzie wyglądał Panther Lake-H #2. Tutaj otrzymamy iGPU z tylko 4 blokami Xe-Core, jednocześnie liczba linii PCIe 5.0 zostanie zwiększona z 4 do 12. Sugeruje to, że ta grupa procesorów przygotowywana jest do częstszego łączenia z osobnymi układami graficznymi (dGPU). Procesory te również otrzymają kontroler zarówno LPDDR5X jak i DDR5. Dalej mamy Panther Lake-U, który będzie zbudowany z 4 rdzeni Cougar Cove (P-Core) i 4 rdzeni Skymont (LP E-Core). Układ graficzny Xe3 także będzie zbudowany z 4 bloków X-Core. Konfiguracja linii PCIe 4.0 i 5.0 będzie taka sama jak w Panther Lake-H #1.

PTL-H 4+8+4+12, x8 G4 x4 G5, 4x TBT4, LPDDR5x, 180 TOPS (10+50+120)



PTL-H 4+8+4+4, x8 G4 x12 G5, 4x TBT4, LPDDR5x & DDR5, 100 TOPS (10+50+40)



PTL-H 4+0+4+4, x8 G4 x4 G5, 4x TBT4, LPDDR5x & DDR5, 100 TOPS (10+50+40)



WCL 2+0+4+2, x6 G4, 2x TBT4, LPDDR5x & DDR5, 40 TOPS (4+18+18) — Jaykihn (@jaykihn0) February 7, 2025

Na końcu mamy Intel Wildcat Lake, który będzie mocno ograniczoną wersją Panther Lake. Tutaj źródło wskazuje, że układy te otrzymają 2 rdzenie Performance i 4 rdzenie Low Power Efficient (łącznie 6 rdzeni i 6 wątków). Układ graficzny Xe3 z kolei będzie dysponował 2 blokami Xe-Core. Obcięta będzie także liczba linii PCIe 4.0 (z 8 do 6), przy jednoczesnej absencji PCIe 5.0. Finalnie, Wildcat Lake ma dysponować maksymalnie dwoma złączami Thunderbolt 4. Warto jeszcze dodać, że moc NPU ma sięgać maksymalnie 50 TOPS dla Intel Panther Lake, co wskazuje że nowa generacja nie doczeka się istotnych zmian w tym względzie (Lunar Lake ma NPU o mocy do 48 TOPS maksymalnie), a utrzyma poziom konkurencyjnych układów AMD Strix Point.

Źródło: X @jaykihn0