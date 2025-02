Intel Panther Lake - Nowe szczegóły związane ze specyfikacją procesorów. Tym razem mowa o limitach mocy

Kilka dni temu opisywaliśmy wstępną specyfikację poszczególnych grup procesorów Intel Panther Lake: Panther Lake-H oraz Panther Lake-U, a także ich słabszej odmiany w postaci Wildcat Lake. Wówczas pierwsze szczegóły konfiguracji dotyczyły liczby rdzeni, układów graficznych czy kontrolera pamięci oraz liczby linii PCIe 4.0 / PCIe 5.0. Tymczasem w sieci, od tego samego źródła, pojawiły się kolejne informacje o układach Panther Lake. Dotyczą one limitów mocy dla poszczególnych grup.

W sieci pojawiły się kolejne szczegóły procesorów Intel Panther Lake, tym razem dotyczące limitów energetycznych.

Informacje o limitach mocy dotyczą wyłącznie układów Panther Lake i na chwilę obecną są to wstępne dane, co oznacza że do premiery mogą jeszcze ulec zmianie. Mimo wszystko dają one pewny wgląd na to, co planuje Intel dla nadchodzącej generacji. Limity energetyczne zostały podzielone na trzy grupy: Baseline (podstawowe), Performance (podwyższone limity) oraz maksymalne cTDP, zarówno dla PL1 jak i PL2. W przypadku Panther Lake-H #1 (konfiguracja 4 + 8 + 4 w rdzeniach plus układ graficzny z 4 blokami Xe3), zarówno Baseline jak i Performance jest obecnie na takim samym poziomie i wynosi odpowiednio 25 W dla PL1 oraz 64 W dla PL2. Maksymalnie konfigurowalne cTDP pozwala podbić te wartości do 65 W dla PL1 i 80 W dla PL2.

Intel Panther Lake-H #1 Intel Panther Lake-H #2 Intel Panther Lake-U Intel Wildcat Lake Architektura Cougar Cove - P-Core

Skymont - E-Core + LP E-Core

Xe3 - iGPU Litografia Intel 18A Konfiguracja rdzeni 4 P-Core + 8 E-Core + 4 LP E-Core

16C/16T 4 P-Core + 8 E-Core + 4 LP E-Core

16C/16T 4 P-Core + 4 LP E-Core

8C/8T 2 P-Core + 4 LP E-Core

6C/6T Układ graficzny Intel Xe3

12 Xe-Core Intel Xe3

4 Xe-Core Intel Xe3

4 Xe-Core Intel Xe3

2 Xe-Core Kontroler RAM LPDDR5X LPDDR5X / DDR5 LPDDR5X / DDR5 LPDDR5X / DDR5 Linie PCIe 8 linii PCIe 4.0

4 linie PCIe 5.0 8 linii PCIe 4.0

12 linii PCIe 5.0 8 linii PCIe 4.0

4 linie PCIe 5.0 6 linii PCIe 4.0 Thunderbolt 4 4x Thunderbolt 4 4x Thunderbolt 4 4x Thunderbolt 4 2x Thunderbolt 4 Moc TOPS (CPU) 10 TOPS 10 TOPS 10 TOPS 4 TOPS Moc TOPS (NPU) 50 TOPS 50 TOPS 50 TOPS 18 TOPS Moc TOPS (iGPU) 120 TOPS 40 TOPS 40 TOPS 18 TOPS Moc TOPS (łącznie) 180 TOPS 100 TOPS 100 TOPS 40 TOPS PL1 (Baseline) 25 W 25 W 15 W Brak informacji PL2 (Baseline) 64 W 55 W 44 W Brak informacji PL1 (Performance) 25 W 25 W 25 W Brak informacji PL2 (Performance) 64 W 64 W 55 W Brak informacji cTDP (PL1, Max) 65 W 65 W - - cTDP (PL2, Max) 80 W 80 W - -

Dla Intel Panther Lake-H #2 (4 + 8 + 4 + iGPU z 12 Xe-Core), limity mocy dla profili Baseline i Performance wyglądają następująco: 25 W i 55 W dla Baseline oraz 25 W i 64 W dla Performance. Maksymalne cTDP ustalone jest na poziomie 65 W dla PL1 i 80 W dla PL2. Jeśli już koniecznie porównywać te wartości do debiutujących obecnie układów Intel Arrow Lake-H, da się zaobserwować wyższe limity PL1 jak i PL2 w tych ostatnich - te domyślnie wynoszą 45 W oraz 115 W, chociaż bez oficjalnego podziału na profile Baseline i Performance. Na końcu pozostaje jeszcze Panther Lake-U w konfiguracji 4 + 0 + 4 i z układem Xe3 zbudowanym na bazie 4 bloków Xe-Core. W tym wypadku źródło wspomina wyłącznie o profilach Baseline i Performance, z wyłączeniem cTDP. Dla Baseline, limity PL1 i PL2 mają obecnie wynosić 15 W i 44 W, natomiast dla podwyższonego profilu Performance - 25 W oraz 55 W. Generalnie zatem, jeśli patrzeć przykładowo tylko na współczynnik PL1, to dla Intel Panther Lake w obecnej formie jest on niższy od Arrow Lake-H i zazwyczaj wyższy od Lunar Lake (17 W). W porównaniu do Arrow Lake-H, nowe Panther Lake mają znacznie niższe limity PL2. Jednocześnie są wyższe niż w Lunar Lake (maksymalnie 37 W). Generacja Panther Lake wykorzysta nową litografię Intel 18A, co do której producent ma spore nadzieje. Czy faktycznie proces w końcu okaże się dobry, przekonamy się gdy procesory Panther Lake zadebiutują na rynku w drugiej połowie tego roku.

Źródło: X @jaykihn0