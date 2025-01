Intel Core Ultra 200H oraz Core Ultra 200HX - nowe procesory mobilne Arrow Lake dla laptopów do pracy oraz gier

Targi CES 2025 to znakomita okazja dla producentów, żeby zaprezentować nowe propozycje sprzętowe. Dotyczy to oczywiście także rynku laptopów. Informowaliśmy już nowych mobilnych układach graficznych NVIDIA Blackwell. Teraz pora na mobilne procesory Intela z rodziny Arrow Lake. Jednostki te podzielone zostały na dwie główne kategorie: Intel Core Ultra 200H dla zwykłych użytkowników notebooków oraz Intel Core Ultra 200HX dla entuzjastów i graczy.

Intel wprowadził do swojej oferty procesory mobilne Intel Core Ultra 200H oraz Core Ultra 200HX. Są to jednostki Arrow Lake skierowane odpowiednio do użytkowników mainstreamowych oraz entuzjastów sprzętowych.

Nowe nazewnictwo procesorów Intela wprowadziło nieco zamieszania, tym bardziej, że na rynek trafiły także wykorzystujące ją mobilne procesory Raptor Lake Refresh (Intel Core 200H, bez Ultra w nazwie). Tym niemniej omawiane dzisiaj laptopowe jednostki Arrow Lake należą do dwóch kategorii. W ramach mainstreamowej serii Intel Core Ultra 200H dostępne będzie pięć procesorów. Topowym przedstawicielem jest tutaj Intel Core Ultra 9 285H, który zaoferuje łącznie 16 rdzeni (6P + 8E + 2LPE). W przypadku jednostek Arrow Lake oznacza to także oczywiście obsługę 16 wątków. Rdzenie Performance cechują się taktowaniem Turbo na poziomie 5,4 GHz. Należy spodziewać się też 24 MB cache LLC. Bazowe TDP wyniesie w tym przypadku 45 W, ale w trybie Turbo podskoczy nawet do wartości 115 W. Procesor będzie posiadał także zintegrowany układ graficzny Intel ARC 140T z 8 rdzeniami Xe. Moduł NPU nie zachwyci wydajnością, ponieważ mowa tutaj o zaledwie 13 TOPS. Najsłabszy w tym zestawieniu będzie z kolei procesor Intel Core Ultra 5 225H. Należy tutaj spodziewać się 14 rdzeni (4P + 8E + 2LPE), maksymalnego taktowania 4,9 GHz, 18 MB cache LLC oraz standardowego poboru mocy 28 W. Procesor zaoferuje również iGPU Intel ARC 130T z 7 rdzeniami Xe.

Intel Core Ultra 9 285H Intel Core Ultra 7 265H Intel Core Ultra 7 255H Intel Core Ultra 5 235H Intel Core Ultra 5 225H Generacja Arrow Lake-H Arrow Lake-H Arrow Lake-H Arrow Lake-H Arrow Lake-H Rdzenie/wątki 16C/16T 16C/16T 16C/16T 14C/14T 14C/14T Konfiguracja rdzeni 6P + 8E + 2LPE 6P + 8E + 2LPE 6P + 8E + 2LPE 4P + 8E + 2LPE 4P + 8E + 2LPE Zegar Turbo

P-Core 5,4 GHz 5,3 GHz 5,1 GHz 5,0 GHz 4,9 GHz Zegar Turbo

E-Core 4,5 GHz 4,5 GHz 4,4 GHz 4,4 GHz 4,3 GHz Pamięć RAM 96 GB DDR5

6400 MT/s

64 GB LPDDR5X

8400 MT/s

Dual Channel 96 GB DDR5

6400 MT/s

64 GB LPDDR5X

8400 MT/s

Dual Channel 96 GB DDR5

6400 MT/s

64 GB LPDDR5X

8400 MT/s

Dual Channel 96 GB DDR5

6400 MT/s

64 GB LPDDR5X

8400 MT/s

Dual Channel 96 GB DDR5

6400 MT/s

64 GB LPDDR5X

8400 MT/s

Dual Channel Układ iGPU Intel ARC 140T Intel ARC 140T Intel ARC 140T Intel ARC 140T Intel ARC 130T Budowa iGPU 8 Xe-Core 8 Xe-Core 8 Xe-Core 8 Xe-Core 7 Xe-Core Taktowanie iGPU 2,35 GHz 2,3 GHz 2,25 GHz 2,25 GHz 2,2 GHz Moc NPU 13 TOPS 13 TOPS 13 TOPS 13 TOPS 13 TOPS Cache LLC 24 MB 24 MB 24 MB 18 MB 18 MB TDP PL1 45 W 28 W 28 W 28 W 28 W TDP PL2 115 W 115 W 115 W 115 W 115 W

Intel Core Ultra 9 285HX Intel Core Ultra 9 275HX Intel Core Ultra 7 265HX Intel Core Ultra 7 255HX Intel Core Ultra 5 245HX Intel Core Ultra 5 235HX Generacja Arrow Lake-HX Arrow Lake-HX Arrow Lake-HX Arrow Lake-HX Arrow Lake-HX Arrow Lake-HX Rdzenie/wątki 24C/24T 24C/24T 20C/20T 20C/20T 14C/14T 14C/14T Konfiguracja rdzeni 8P + 16E 8P + 16E 8P + 12E 8P + 12E 6P + 8E 6P + 8E Zegar Turbo

P-Core 5,5 GHz 5,4 GHz 5,3 GHz 5,2 GHz 5,1 GHz 5,1 GHz Zegar Turbo

E-Core 4,6 GHz 4,6 GHz 4,6 GHz 4,5 GHz 4,5 GHz 4,5 GHz Pamięć RAM 192 GB DDR5

6400 MT/s

Dual Channel 192 GB DDR5

6400 MT/s

Dual Channel 192 GB DDR5

6400 MT/s

Dual Channel 192 GB DDR5

6400 MT/s

Dual Channel 192 GB DDR5

6400 MT/s

Dual Channel 192 GB DDR5

6400 MT/s

Dual Channel Układ iGPU Intel Graphics Intel Graphics Intel Graphics Intel Graphics Intel Graphics Intel Graphics Budowa iGPU 4 Xe-Cores 4 Xe-Cores 4 Xe-Cores 4 Xe-Cores 3 Xe-Cores 3 Xe-Cores Taktowanie iGPU 2,0 GHz 1,9 GHz 1,9 GHz 1,85 GHz 1,9 GHz 1,8 GHz Moc NPU 13 TOPS 13 TOPS 13 TOPS 13 TOPS 13 TOPS 13 TOPS Cache LLC 36 MB 36 MB 30 MB 30 MB 24 MB 24 MB TDP PL1 55 W 55 W 55 W 55 W 55 W 55 W TDP PL2 160 W 160 W 160 W 160 W 160 W 160 W

Procesory z serii Intel Core Ultra 200HX są przeznaczone dla entuzjastów sprzętowych, w tym graczy. To oczywiście oznacza, że postawią mocno na wydajność. W praktyce mamy tutaj do czynienia z bardzo zbliżonym do desktopowych jednostek Arrow Lake projektem chipów, choć mobilne CPU są oczywiście zauważalnie mniejsze. Istnieje też możliwość ich podkręcenia. Warto jednak odnotować, że zintegrowany układ graficzny jest w tym przypadku mocno okrojony, zatem pełnię możliwości tych jednostek można wykorzystać tylko w połączeniu z dedykowanym GPU. Znajdziemy tutaj łącznie sześć modeli, spośród których najwyżej pozycjonowany jest Intel Core Ultra 9 285HX. W tym przypadku zdecydowano się na 24 rdzenie (8P + 16E) i obsługę 24 wątków. Maksymalne taktowanie Turbo rdzeni Performance wyniesie 5,5 GHz. Można też liczyć na 36 MB cache LLC. Bazowe TDP wyniesie z kolei 55 W, ale w trybie Turbo może ono wzrosnąć nawet do 160 W. Całość uzupełni dosyć skromny iGPU z 4 rdzeniami Xe oraz moduł NPU o wydajności 13 TOPS. Najniżej pozycjonowana w tej serii będzie z kolei jednostka Intel Core Ultra 5 235HX. W tym przypadku należy spodziewać się 14 rdzeni (6P + 8E), taktowania Turbo 5,1 GHz, 24 MB cache LLC oraz takiego samego poboru mocy, jak w poprzednim przypadku. Zintegrowany układ graficzny będzie posiadał zaledwie 3 rdzenie Xe. Obie serie procesorów trafią do nowych laptopów jeszcze w tym kwartale.

Źródło: Intel, Tom's Hardware, WCCFTech