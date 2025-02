Intel Core Ultra 9 275HX przetestowany w popularnym benchmarku. Jak wypada Arrow Lake-HX w laptopie?

Podczas targów CES w Las Vegas, firma Intel zaprezentowała nową generację mobilnych procesorów Arrow Lake-H oraz Arrow Lake-HX dla notebooków. W wielu laptopach do gier w tym roku będziemy widać high-endową jednostkę w postaci Intel Core Ultra 9 275HX, wyposażoną w 24 rdzenie. Procesor ten będzie łączony z układami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 5000 Laptop GPU. Nowość została przetestowana w popularnym benchmarku. Jak wypada na tle poprzednika w postaci Intel Core i9-14900HX?

Pojawiły się pierwsze testy procesora Intel Core Ultra 9 275HX z generacji Arrow Lake-HX dla topowych notebooków do gier i pracy. Nowość, pomimo usunięcia wielowątkowości, wypada lepiej niż Core i9-14900HX.

W Internecie pojawiły się pierwsze wyniki wydajności procesora Intel Core Ultra 9 275HX. Układ Arrow Lake-HX został sprawdzony w popularnym oprogramowaniu Cinebench R23. W teście jednowątkowym, Core Ultra 9 275HX uzyskał wynik 2161 punktów, co jest praktycznie wynikiem na takim samym poziomie co nasz najlepszy rezultat dla Intel Core i9-14900HX z notebooka MSI Titan 18 HX (2156 punktów). W teście wielowątkowym z kolei, procesor zdobył 35 481 punktów i w tym wypadku jest to rezultat o około 8% lepszy w porównaniu z Intel Core i9-14900HX w tym samym notebooku MSI Titan 18 HX (wynik pochodzi z naszej bazy). Wielowątkowo jest zatem całkiem nieźle, biorąc pod uwagę ciaśniejsze limity mocy oraz mniejszą liczbę wątków (24 vs 32).

Intel Core Ultra 9 285HX Intel Core Ultra 9 275HX Intel Core Ultra 7 265HX Intel Core Ultra 7 255HX Intel Core Ultra 5 245HX Intel Core Ultra 5 235HX Rodzina Arrow Lake-HX Litografia TSMC N3B Konfiguracja 8 P-Core + 16 E-Core 8 P-Core + 12 E-Core 6 P-Core + 8 E-Core Rdzenie/wątki 24C/24T 24C/24T 20C/20T 20C/20T 14C/14T 14C/14T Zegar bazowy - P-Core 2,8 GHz 2,7 GHz 2,6 GHz 2,4 GHz 3,1 GHz 2,9 GHz Zegar Turbo - P-Core 5,5 GHz 5,4 GHz 5,3 GHz 5,2 GHz 5,1 GHz 5,1 GHz Zegar bazowy - E-Core 2,1 GHz 2,1 GHz 2,3 GHz 1,8 GHz 2,6 GHz 2,6 GHz Zegar Turbo - E-Core 4,6 GHz 4,6 GHz 4,6 GHz 4,5 GHz 4,5 GHz 4,5 GHz Układ iGPU Intel Graphics

4 Xe-Core Intel Graphics

3 Xe-Core Taktowanie iGPU 2000 MHz 1900 MHz 1900 MHz 1850 MHz 1900 MHz 1800 MHz Kontroler RAM DDR5-6400

Do 192 GB DDR5-6400

Do 192 GB DDR5-6400

Do 192 GB DDR5-6400

Do 192 GB DDR5-6400

Do 192 GB DDR5-6400

Do 192 GB Cache L2 40 MB 40 MB 36 MB 36 MB 26 MB 26 MB Cache L3 36 MB 36 MB 30 MB 30 MB 24 MB 24 MB TOPS - łącznie 36 TOPS 36 TOPS 33 TOPS 33 TOPS 27 TOPS 27 TOPS PL1 55 W 55 W 55 W 55 W 55 W 55 W PL2 160 W 160 W 160 W 160 W 160 W 160 W

Na chwilę obecną to Intel Core Ultra 9 275HX pozycjonowany jest jako high-endowa propozycja dla notebooków, którą większość producentów łączy z takimi układami graficznymi jak NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU oraz GeForce RTX 5090 Laptop GPU. Procesor odznacza się maksymalnymi zegarami wynoszącymi odpowiednio 5,5 GHz dla rdzeni Performance oraz 4,6 GHz dla Efficient. Obsługuje także do 192 GB pamięci RAM DDR5. Jeszcze wyższym modelem powinien być Intel Core Ultra 9 285HX, jednak na razie żaden producent laptopów nie zaprezentował urządzenia z tym SKU. Z kolei pierwsze notebooki z Core Ultra 9 275HX pojawią się w sprzedaży w przyszłym miesiącu.

Źródło: WCCFTech