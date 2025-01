Laptopy MSI z procesorami Intel Arrow Lake-HX, AMD Fire Range oraz układami NVIDIA GeForce RTX 5000

Jako że NVIDIA zaprezentowała nową generację mobilnych układów graficznych GeForce RTX 5000 Laptop GPU, producenci notebooków ochoczo pokazują na targach CES w Las Vegas swoje propozycje. Tym razem skupiamy się na modelach od MSI, który do Stanów przywiózł całkiem sporo nowych urządzeń. Co może być ciekawe akurat w przypadku tego producenta, nie w każdym notebooku wykorzystał on procesory Intel Arrow Lake-HX. Niektóre urządzenia będą napędzane także przez topowe układy AMD w połączeniu z najmocniejszymi układami Blackwell od NVIDII, tworząc prawdopodobnie najwydajniejsze środowisko do grania.

Na targach CES 2025 w Las Vegas, firma MSI przedstawiła szereg nowych notebooków z układami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 5000 Laptop GPU. W tym materiale omawiamy poszczególne modele laptopów.

Najważniejszymi seriami, które omówimy, będą modele MSI Titan 18 HX, Raider 18/A18 HX, Vector 16/18/A18 oraz Stealth 18/A18/A16. Tegoroczny MSI Titan 18 HX AI pojawi się w dwóch wersjach - standardowej, której wygląd nie odbiega specjalnie od modeli z 2024 roku oraz limitowanej - Titan 18 HX AI Dragon Edition Norse Myth, z ręcznie rysowanym wzorem smoka z nordyckimi runami na zewnętrznej pokrywie. Tegoroczna wersja otrzyma procesor Intel Core Ultra 9 275HX z 24 rdzeniami oraz układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 5080 / GeForce RTX 5090 Laptop GPU o mocy do 175 W. W przypadku procesora, TDP zostanie podniesione do 95 W, co jest możliwe dzięki systemowi chłodzenia, m.in. z dużą komorą parową (ten sam system co modele z 2024 roku). Układ chłodzenia jest w stanie przyjąć maksymalnie 270 W mocy. Co ciekawe, w tym roku ograniczono liczbę slotów SO-DIMM na pamięć RAM do dwóch (wcześniej były cztery), przez co maksymalny, obsługiwany RAM do 96 GB (DDR5 6400 MHz) zamiast 192 GB. Nadal można zamontować cztery dyski SSD, w tym jeden PCIe 5.0 x4 NVMe i trzy PCIe 4.0 x4 NVMe. Dla SSD PCIe 5.0 x4 NVMe przygotowano również osobne chłodzenie, łączące się z głównym systemem. Ma ono obniżać temperatury dysku o 10 stopni pod obciążeniem. W dodatku pojawiła się funkcja Super RAID 5, umożliwiające połączenie SSD PCIe 5.0 oraz PCIe 4.0 w jedną macierz, osiągając sekwencyjny odczyt na poziomie 18 000 MB/s.

MSI Titan 18 HX AI MSI Raider 18 HX AI MSI Raider A18 HX Procesor Intel Core Ultra 9 275HX (24C/24T) Arrow Lake-HX

8 P-Core + 16 E-Core

P-Core: 2700-5400 MHz

E-Core: 2100-4600 MHz AMD Ryzen 9 9955HX3D (16C/32T) Fire Range

16 rdzeni Zen 5

2500-5400 MHz Układ iGPU Intel Graphics, 4 Xe-Core AMD Radeon 610M, 2 CU Układ dGPU NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU 16 GB GDDR7

TGP 175 W

NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU 24 GB GDDR7

TGP 175 W Pamięć RAM Do 96 GB DDR5 6400 MHz

2x SO-DIMM

Dual Channel Magazyn danych 1x SSD M.2 PCIe 5.0 x4 NVMe

3x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe 1x SSD M.2 PCIe 5.0 x4 NVMe

1x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe Ekran 18" 3840 x 2400 pikseli

IPS + Mini LED, 16:10

120 Hz, 100% DCI-P3

VESA DisplayHDR 1000 Porty 2x Thunderbolt 5 (DP 2.1 / PD 3.1)

3x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

1x czytnik kart SD Express

1x Audio-jack 3.5 mm 2x USB 4 typu C (DP 2.1 / PD 3.1 / kompatybilne z Thunderbolt 4)

3x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

1x czytnik kart SD Express

1x Audio-jack 3.5 mm Kamera Full HD (30 FPS) z HDR i 3D Noise Reduction (3DNR+) Zestaw głośników 6 głośników Dynaudio

4x Speakers (4x 2 W) + 2x Woofers (2x 2 W) Łączność Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

Wi-Fi 7 (Intel Killer Wi-Fi BE1750) + Bluetooth 5.4 Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

AMD Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 Akumulator Litowo-polimerowy, 4-komorowy, 99,9 Wh Zasilacz 400 W Wymiary 404 x 307,5 x 32 mm Waga 3,6 kg System Windows 11 Home / Pro

Seria MSI Raider doczeka się dwóch modeli: MSI Raider 18 HX AI oraz MSI Raider A18 HX. Pierwszy bazuje na procesorze Intel Core Ultra 9 275HX, z kolei drugi - na układzie AMD Ryzen 9 9955HX3D, a więc najwydajniejszym przedstawicielu serii Fire Range, korzystającym z 3D V-Cache 2. generacji. Oba laptopy skorzystają z układów graficznych NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU i GeForce RTX 5090 Laptop GPU o mocy do 175 W. Na razie wygląda na to, że to właśnie MSI Raider A18 HX w duecie z AMD Ryzen 9 9955HX3D oraz NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU zaprezentuje się najlepiej ze wszystkich, zarówno pod kątem wydajności w grach jak i w programach. Wszystkie trzy notebooki (łącznie z Titanem) otrzymają akumulatory litowo-polimerowe 99,9 Wh oraz zasilacze 400 W (ta sama nowa kostka, która pojawiła się w ubiegłorocznym Titan 18 HX).

MSI Stealth 18 HX AI MSI Stealth A18 AI+ MSI Stealth A16 AI+ Procesor Intel Core Ultra 9 275HX (24C/24T) Arrow Lake-HX

8 P-Core + 16 E-Core

P-Core: 2700-5400 MHz

E-Core: 2100-4600 MHz AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12C/24T) Strix Point

4 Zen 5 + 8 Zen 5c

Zen 5: 2000-5100 MHz

Zen 5c: 2000-3300 MHz Układ iGPU Intel Graphics, 4 Xe-Core AMD Radeon 890M, 16 CU Układ dGPU NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU 24 GB GDDR7



NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU 16 GB GDDR7



NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU 12 GB GDDR7 Pamięć RAM Do 96 GB DDR5 6400 MHz

2x SO-DIMM

Dual Channel Do 64 GB LPDDR5X (RAM wlutowany) Magazyn danych 1x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe 2x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe Ekran 18" 3840 x 2400 pikseli

IPS + Mini LED, 16:10

120 Hz, 100% DCI-P3

VESA DisplayHDR 1000



18" 2560 x 1600 pikseli

IPS 16:10

240 Hz, 100% DCI-P3 16" 2560 x 1600 pikseli

OLED 16:10

240 Hz, 100% DCI-P3

VESA DisplayHDR True Black 600 Porty 2x Thunderbolt 4 (DP 2.1 / PD 3.1)

2x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

1x czytnik kart SD Express

1x Audio-jack 3.5 mm 2x USB 4 typu C (DP 2.1 / PD 3.1 / kompatybilne z Thunderbolt 4)

3x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

1x czytnik kart SD Express

1x Audio-jack 3.5 mm 1x USB 4. typu C (DP 2.1 / PD 3.1 / kompatybilne z Thunderbolt 4)

2x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

1x Audio-jack 3.5 mm Kamera Full HD (30 FPS) z HDR i 3D Noise Reduction (3DNR+) Zestaw głośników 6 głośników Dynaudio

2x Speakers (2x 2 W) + 4x Woofers (4x 2 W) Łączność Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

Wi-Fi 7 (Intel Killer Wi-Fi BE1750) + Bluetooth 5.4 Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

AMD Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 Akumulator Litowo-polimerowy, 4-komorowy, 99,9 Wh Zasilacz 280 W 240 W Wymiary 400 x 290 x 24 mm 355,8 x 259 x 19,9 mm Waga 2,89 kg 2,1 kg System Windows 11 Home / Pro

MSI Vector został podzielony w tym roku na trzy modele: MSI Vector 16 HX AI, MSI Vector 17 HX AI oraz MSI Vector A18 HX. Wersja 16- i 17-calowa bazuje na procesorach Intel Arrow Lake-HX i układach graficznych NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU / GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU. Dodatkowo 17-calowy notebook będzie oferowany z GeForce RTX 5090 Laptop GPU. MSI Vector A18 HX otrzyma z kolei procesor AMD Ryzen 9 9955HX oraz jeden z dwóch układów Blackwell: GeForce RTX 5080 Laptop GPU lub GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU. Wszystkie trzy modele otrzymają możliwość montażu po jednym dysku SSD PCIe 5.0 x4 NVMe oraz PCIe 4.0 x4 NVMe.

MSI Vector 16 HX AI MSI Vector 17 HX AI MSI Vector A18 HX Procesor Intel Core Ultra 9 275HX (24C/24T) Arrow Lake-HX

8 P-Core + 16 E-Core



Intel Core Ultra 7 255HX (20C/20T) Arrow Lake-HX

8 P-Core + 12 E-Core Intel Core Ultra 9 275HX (24C/24T) Arrow Lake-HX

8 P-Core + 16 E-Core AMD Ryzen 9 9955HX (16C/32T) Fire Range

16 rdzeni Zen 5

2500 - 5400 MHz Układ iGPU Intel Graphics, 4 Xe-Core Intel Graphics, 4 Xe-Core AMD Radeon 610M, 2 CU Układ dGPU NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU 16 GB GDDR7



NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU 12 GB GDDR7 NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU 24 GB GDDR7



NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU 16 GB GDDR7



NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU 12 GB GDDR7 NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU 16 GB GDDR7

TGP 175 W



NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU 12 GB GDDR7

TGP 140 W Pamięć RAM Do 96 GB DDR5 6400 MHz

2x SO-DIMM

Dual Channel Magazyn danych 1x SSD M.2 PCIe 5.0 x4 NVMe

1x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe Ekran 16" 2560 x 1600 pikseli

IPS 16:10

240 Hz, 100% DCI-P3 17" 2560 x 1600 pikseli

IPS 16:10

240 Hz, 100% DCI-P3 18" 2560 x 1600 piskseli

IPS 16:10

240 Hz, 100% DCI-P3 Porty 2x Thunderbolt 5 (DP 2.1 / PD 3.1)

2x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

1x czytnik kart SD Express

1x Audio-jack 3.5 mm 2x Thunderbolt 5 (DP 2.1 / PD 3.1)

2x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

1x czytnik kart SD Express

1x Audio-jack 3.5 mm 2x USB 4 typu C (DP 2.1 / PD 3.1 / kompatybilne z Thunderbolt 4)

3x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

1x czytnik kart SD Express

1x Audio-jack 3.5 mm Kamera Full HD (30 FPS) z HDR i 3D Noise Reduction (3DNR+) Zestaw głośników 2 głośniki

2x Speakers (2x 2 W) 4 głośniki

4x Speakers (4x 2 W) Łączność Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

Wi-Fi 7 (Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750) + Bluetooth 5.4 Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

Wi-Fi 7 (Intel Killer Wi-Fi BE1750) + Bluetooth 5.4 Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

AMD Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 Akumulator Litowo-polimerowy, 4-komorowy, 99,9 Wh Zasilacz 280 W 280 W 400 W Wymiary 357 x 284 x 28,5 mm 380 x 298 x 28,7 mm 404 x 307,5 x 32 mm Waga 2,7 kg 3,0 kg 3,6 kg System Windows 11 Home / Pro

Nie zabraknie również trzech nowych laptopów z serii Stealth, a więc smuklejszych notebooków. W tym roku otrzymamy następujące modele: MSI Stealth 18 HX AI, MSI Stealth A18 AI+ oraz MSI Stealth A16 AI+. Pierwszy z wymienionych notebooków skorzysta z procesorów Intel Arrow Lake-HX, do Core Ultra 9 275HX. Dwa pozostałe z kolei wykorzystają APU AMD Strix Point w postaci 12-rdzeniowego i 24-wątkowego procesora AMD Ryzen AI 9 HX 370. Wszystkie trzy notebooki otrzymają te same układy graficzne: NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU, GeForce RTX 5080 Laptop GPU oraz GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU. Ich TGP będzie jednak ograniczone (brak dokładniejszych danych), na co wskazują znacznie mniejsze zasilacze - 280 W dla 18-calowych modeli oraz 240 W dla 16-calowego notebooka. Ciekawym wydaje się być to, że 18-calowe laptopy MSI Stealth otrzymają po jednym nośniku SSD PCIe 4.0 x4 NVMe, z kolei do 16-calowego wariantu Stealth A16 AI+ będzie można włożyć dwa dyski SSD PCIe 4.0 x4 NVMe. Ponadto ostatni z wymienionych urządzeń jako jedyny w serii skorzysta z ekranu OLED.

MSI Venture A14 / A15 / A16+ / A17 AI+ MSI Venture 14 / 15 / 16 / 17 AI Procesor AMD Ryzen AI 7 350 (8C/16T)

4 Zen 5 + 4 Zen 5c

APU Krackan Point Intel Core Ultra 5 125H (14C/18T)

Intel Core Ultra 7 155H (16C/22T)

Meteor Lake-H Układ iGPU AMD Radeon 860M, 8 CU RDNA 3.5

Do 3000 MHz Intel ARC Graphics, do 8 Xe-Core Układ dGPU - - Pamięć RAM Do 96 GB RAM DDR5 5600 MHz

2x SO-DIMM, Dual Channel Magazyn danych 1x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe Ekran 14" 2880 x 1800 OLED 16:10

120 Hz, 100% DCI-P3

VESA DisplayHDR True Black 500



15,6" 1920 x 1080 IPS 144 Hz



16" 2048 x 1280 OLED 16:10

120 Hz, 100% DCI-P3

VESA DisplayHDR True Black 600



17,3" 1920 x 1080 IPS, 144 Hz Porty 1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4 / PD 3.0)

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1 TMDS (4K 60 Hz)

1x Ethernet RJ-45 1 Gbit

1x Audio-jack 3.5 mm Kamera 720p z Windows Hello Zestaw głośników 2 głośniki stereo o mocy 2 W Łączność Ethernet RJ-45 1 Gbit

AMD Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 Ethernet RJ-45 1 Gbit

Intel Wi-Fi 6E AX211 + Bluetooth 5.3 Akumulator Litowo-polimerowy, 4-komorowy, 75 Wh Litowo-polimerowy, 4-komorowy, 55,2 Wh Zasilacz 90 W Wymiary 315,6 x 235,5 x 21,6 mm (14")

359 x 245 x 23,1 mm (15,6", 16")

399 x 258 x 23,2 mm (17,3") Waga 1,7 kg (14")

1,9 kg (15,6", 16")

2,4 kg (17,3") System Windows 11 Home / Pro

Firma MSI wprowadza również nowe serie laptopów biznesowych oraz do pracy w aplikacjach kreatywnych. Bardziej podstawową serią jest w tym wypadku MSI Venture, dostępne zarówno z procesorami AMD Ryzen AI 7 350 (Venture A14 AI+, Venture A15 AI+, Venture A16 AI+, Venture A17 AI+), jak również z Intel Core Ultra 5 125H oraz Core Ultra 7 155H Meteor Lake-H (Venture 14 AI / Venture 15 AI / Venture 16 AI / Venture 17 AI). Warianty 14- oraz 16-calowe mogą pochwalić się obecnością ekranów OLED (proporcje 16:10), podczas gdy 15,6" oraz 17,3" posiadają już zwykłe ekrany IPS 144 Hz, bez podania pokrycia barw (przez co uważamy, że mogą to być najbardziej podstawowe wyświetlacze). Co ciekawe, MSI Venture na procesorach AMD oferują również pojemniejsze akumulatory. Ogniwa litowo-polimerowe mają pojemność 75 Wh, podczas gdy modele na Intelu - 55,2 Wh. Wszystkie notebooki MSI Venture obsługują do 96 GB RAM.

MSI VenturePro 15 AI MSI VenturePro 16 AI MSI VenturePro 17 AI Procesor Intel Core Ultra 5 125H (14C/18T)

Intel Core Ultra 7 155H (16C/22T)

Meteor Lake-H Intel Core Ultra 7 155H (16C/22T)

Meteor Lake-H Układ iGPU Intel ARC Graphics, do 8 Xe-Core Układ dGPU NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 8 GB GDDR6



NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU 6 GB GDDR6



NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU 6 GB GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 8 GB GDDR6



NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU 6 GB GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 8 GB GDDR6



NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU 6 GB GDDR6



NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU 6 GB GDDR6 Pamięć RAM Do 96 GB DDR5

2x SO-DIMM, Dual Channel Magazyn danych 1x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe Ekran 15,6" 1920 x 1080 pikseli

IPS, 144 Hz 16" 2048 x 1280 pikseli

16:10 OLED

120 Hz, 100% DCI-P3

VESA DisplayHDR True Black 600 17,3" 1920 x 1080 pikseli

IPS, 144 Hz Porty 1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4 / PD 3.0)

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1 TMDS (4K 60 Hz)

1x Ethernet RJ-45 1 Gbit

1x Audio-jack 3.5 mm Kamera HD (30 FPS) Zestaw głośników 2 głośniki stereo po 2 W każdy Łączność Ethernet RJ-45 Gigabit

Wi-Fi 6E (Intel AX211) + Bluetooth 5.3 Akumulator Litowo-polimerowy, 4-komorowy, 55,2 Wh Zasilacz 120 W 120 W 120 W Wymiary 359 x 245 x 23,1 mm 359 x 245x 23,1 mm 399 x 258 x 23,2 mm Waga 1,9 kg 1,9 kg 2,4 kg System Windows 11 Home / Pro

Bliźniaczą serią będzie MSI VenturePro, dostępny w trzech wariantach: VenturePro 15 AI, VenturePro 16 AI oraz VenturePro 17 AI. Posiadają te same procesory Intel Meteor Lake-H i te same obudowy, jednak największą różnicą jest obecność osobnych układów graficznych, głównie NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU oraz GeForce RTX 4060 Laptop GPU. MSI VenturePro 16 AI, jako jedyny, zaoferuje również ekran OLED - dokładnie ten sam, jaki pojawi się również w zwykłym MSI Venture 14/A14. Ze względu na obecność układów NVIDII, notebooki te otrzymają także większe zasilacze o mocy 120 W (90 W w przypadku MSI Venture).

Tegoroczne laptopy MSI z układami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 5000, otrzymają również nową funkcję AI o nazwie MSI AI Robot. Jest to najnowocześniejszy (według zapewnień producenta) asystent AI, przygotowany bezpośrednio we współpracy z NVIDIĄ (zatem najpewniej wykorzystuje moc najnowszych układów Blackwell). Ów asystent integruje z komputerem lokalnie wdrożony model małego języka (SLM - Small Language Model). Z pomocą MSI AI Robot, użytkownicy mogę sterować notebookami lokalnie, bez konieczności połączenia z Internetem, zapewniając bardziej intuicyjny sposób konfigurowania oraz sterowania laptopem. Zdjęcia nowych laptopów MSI znajdziecie na kolejnej stronie.



System chłodzenia dla nośników SSD PCIe 5.0 x4 NVMe w laptopie MSI Titan 18 HX AI (2025)

Źródło: PurePC