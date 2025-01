NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU w pierwszym teście wydajności wypada lepiej niż GeForce RTX 4090 Laptop GPU

W marcu do sprzedaży trafią pierwsze notebooki z mobilnymi układami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 5000 Laptop GPU z generacji Blackwell. Na razie zapowiedziano cztery układy: GeForce RTX 5090 Laptop GPU, GeForce RTX 5080 Laptop GPU, GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU oraz GeForce RTX 5070 Laptop GPU. Na targach CES w Las Vegas producenci laptopów chętnie prezentują swoje nowości. Niektórym najwyraźniej udaje się również wykonać pierwsze pomiary wydajności, np. w znanym oprogramowaniu GeekBench.

Układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU został przetestowany w programie GeekBench. Mimo wczesnej wersji GPU, już teraz wypadł on lepiej od GeForce RTX 4090 Laptop GPU.

W bazie programu GeekBench (OpenCL) pojawił się notebook Alienware 18 z procesorem Intel Core Ultra 9 275HX (Arrow Lake-HX) oraz układem graficznym NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU. Nie jest to z pewnością finalna wersja urządzenia, tym bardziej że raportowane przez program taktowanie GPU wynosiło zaledwie 1500 MHz (sam notebook będzie posiadał wersje GPU o mocy do 175 W, więc realne taktowanie będzie znacznie powyżej 2000 MHz). Pozostała część specyfikacji się zgadza - to wariant bazujący na rdzeniu GB203 z 60 aktywnymi blokami SM, 7680 procesorami CUDA oraz 16 GB pamięci GDDR7. Pomimo faktu, że GPU nie pracowało na pełnych obrotach, a i same sterowniki nie były finalne, wynik w teście OpenCL wypadł nieźle.

GeForce RTX 5090 Laptop GPU GeForce RTX 5080 Laptop GPU GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU GeForce RTX 5070 Laptop GPU Generacja Blackwell Blackwell Blackwell Blackwell Rdzeń GB203 GB203 GB205 GB206 (?) Powierzchnia 378 mm² 378 mm² 263 mm² ? Tranzystory 45.6 mld 45.6 mld 31 mld ? Litografia TSMC 4N (5 nm) TSMC 4N (5 nm) TSMC 4N (5 nm) TSMC 4N (5 nm) Bloki SM 82 60 46 36 Rdzenie CUDA 10496 7680 5888 4608 Rdzenie RT 82 (4. gen) 60 (4. gen) 46 (4. gen) 36 (4. gen) Moc AI (TOPS) 1824 AI TOPS 1334 AI TOPS 992 AI TOPS 798 AI TOPS Pamięć VRAM 24 GB GDDR7 16 GB GDDR7 12 GB GDDR7 8 GB GDDR7 Magistrala VRAM 256-bit 256-bit 192-bit 128-bit DLSS DLSS 4 DLSS 4 DLSS 4 DLSS 4 TGP 95 - 150 W 80 - 150 W 60 - 115 W 50 - 100 W Enkoder 3x 9. gen 2x 9.gen 1x 9.gen 1x 9.gen Premiera Marzec 2025 Marzec 2025 Marzec 2025 Kwiecień 2025

GeForce RTX 5080 Laptop GPU zdobył 190326 punktów, co jest o niespełna 20% lepszym wynikiem w porównaniu do GeForce RTX 4080 Laptop GPU (160627 punktów) i jednocześnie nieco mocniejszy (~6%) od GeForce RTX 4090 Laptop GPU (179426 punktów). Oczywiście to nadal test tylko w GeekBenchu, jednak spodziewamy się z finalną wersją oprogramowania oraz sterowników, nowy GeForce RTX 5080 Laptop GPU zaoferuje wyższe osiągi w grach nie tylko od GeForce RTX 4080 Laptop GPU, ale również od GeForce RTX 4090 Laptop GPU (i to bez wykorzystania funkcji Multi Frame Generation z DLSS 4).

Zostając jeszcze na chwilę w temacie mobilnego układu Blackwell, w sieci pojawiło się zdjęcie prezentujące rdzeń GB203 (w wersji mobilnej opisany jako GN22-X9-A1). Wariant X9 dotyczy oczywiście GeForce RTX 5080 Laptop GPU, natomiast ten sam rdzeń z opisem X11 będzie przyporządkowany topowemu GeForce RTX 5090 Laptop GPU. Sam rdzeń GB203 jest w zasadzie identyczny rozmiarowo, co AD103, który wykorzystano w układzie GeForce RTX 4090 Laptop GPU. Powierzchnia wynosi 378 mm² w obu przypadkach. Liczba tranzystorów również jest niemal identyczna (45.9 mld w AD103 i 45.6 mld w GB203).



Rdzeń GB203 (GN22-X9-A1), napędzający układy GeForce RTX 5090 Laptop GPU oraz GeForce RTX 5080 Laptop GPU



Dla porównania rdzeń AD103 (GN22-X11-A1) z układu NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU. Oba rdzenie dzielą niemal identyczną powierzchnię

Źródło: GeekBench, VideoCardz, WCCFTech