HP zapłaci miliony za oszukiwanie klientów. Wodoodporne klawiatury okazały się fikcją. Które modele objęto pozwem?

Sposób promowania produktów elektronicznych coraz częściej staje się przedmiotem sporów sądowych. Klienci oczekują, że reklamy będą odzwierciedlać rzeczywiste właściwości sprzętu, a producenci muszą dbać o przejrzystość przekazu. W branży IT coraz większą uwagę zwraca się na to, w jaki sposób firmy informują o cechach swoich laptopów czy akcesoriów. Obserwujemy trend, w którym działania marketingowe spotykają się z reakcją konsumentów i instytucji nadzorczych.

Klienci mieli prawo oczekiwać, że produkty działają zgodnie z reklamami. W tym przypadku tak nie było – podkreśla fragment pozwu.

Firma HP zdecydowała się zakończyć kontrowersyjny proces zbiorowy, w którym została oskarżona o fałszywe reklamowanie swoich laptopów biznesowych jako wyposażonych w wodoodporne klawiatury. Ugoda przewiduje wypłatę przez HP kwoty 4 mln dolarów, która zostanie rozdzielona między klientów, którzy zakupili urządzenia objęte pozwem. Produkty były promowane jako odporne na niewielkie ilości płynów, jednak użytkownicy zgłaszali liczne przypadki poważnych uszkodzeń sprzętu spowodowanych nawet minimalnym kontaktem z cieczą. Sprawa objęła popularne modele laptopów z serii EliteBook, a także ProBook, które były reklamowane w sposób sugerujący zwiększoną odporność na zalanie.

Pozew, który rozpoczął się w Kalifornii, zwraca uwagę na szerszy problem praktyk marketingowych w branży technologicznej. Dokumentacja prawna wskazuje, że HP musiało przyznać, iż faktyczne testy odporności klawiatur nie pokrywały się z przekazem reklamowym. Choć firma nie uznała formalnie winy, zawarcie ugody wskazuje na chęć szybkiego zamknięcia sprawy. Przy okazji ujawniono również, że podobne zarzuty pojawiły się wobec innych producentów elektroniki, w tym Amazona. To może sugerować trend weryfikacji prawdziwości reklam sprzętu elektronicznego w USA. Dla konsumentów to kolejny sygnał, aby zachować dystans do obietnic producentów i ostrożnie podchodzić do reklam sprzętu IT. Pełna lista problematycznych produktów znajduje się na stronie ArsTechnica w formacie PDF.

Źródło: Ars Technica