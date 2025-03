Nowe laptopy od Hyperbook oferują chłodzenie wodne, układ NVIDIA GeForce RTX 5090 i nawet 192 GB RAM DDR5

Polska marka Hyperbook wprowadziła do sprzedaży nowe laptopy dla graczy, które przynoszą za sobą układy graficzne NVIDIA GeForce RTX z serii 50. Ponadto do wyboru otrzymamy procesor od Intela z rodziny Arrow Lake lub też od firmy AMD z serii Fire Range. Nie zabraknie całkiem sporych możliwości rozbudowy i sposobności skonfigurowania każdego modelu przed zakupem. Na dodatek niektóre edycje mogą zapewnić chłodzenie wodne. Zapowiada się więc bardzo ciekawie.

Przedsiębiorstwo Hyperbook zaprezentowało kilka nowych modeli laptopów dla graczy, które oferują układy NVIDIA GeForce RTX z serii 50, całkiem spore możliwości rozbudowy, a niektóre edycje zapewnią nam chłodzenie wodne.

Omówienie można zacząć od modelu Hyperbook GTR, wszak jest to pierwszy model laptopa od tej marki, który może się pochwalić 18-calową matrycą. W tym przypadku spotkamy się z procesorem Intel Core Ultra 9 275HX, który będzie mógł liczyć nawet na 192 GB pamięci RAM w standardzie DDR5 - do dyspozycji mamy 4 sloty. Do tego obecne są 4 gniazda M.2 na nośniki SSD i podświetlana klawiatura, a konstrukcja jest aluminiowa (nie licząc ramki matrycy). Całość prezentuje się nad wyraz dobrze, choć takie możliwości są obarczone dość wysoką ceną - najtańszy wariant z panelem WQHD o odświeżaniu 240 herców, z układem graficznym NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU, 16 GB pamięci RAM i 1 TB nośnikiem SSD, to koszt 12 199 zł.

Hyperbook GTR Hyperbook V16 (Liquid) Hyperbook A16 ZEN (Liquid) Procesor Intel Core Ultra 9 275HX (Arrow Lake)

24C/24T (8P/16E)

P-Core: 2,7 - 5,4 GHz

E-Core: 2,1 - 4,6 GHz AMD Ryzen 9 9955HX3D (Fire Range, Zen 5)

16C/32 T (2,5 - 5,4 GHz) iGPU Intel Graphics (1,9 GHz) AMD Radeon 610M (2,2 GHz) NPU Intel AI Boost - 13 TOPS (Int8, peak) - Możliwości AI (układ Intela) 36 TOPS (Int8, peak) dGPU NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (12 GB) | 140 W TGP

NVIDIA GeForce RTX 5080 (16 GB) | 175 W TGP

NVIDIA GeForce RTX 5090 (24 GB) | 175 W TGP Pamięć RAM Do 192 GB DDR5 4000 MHz (4 sloty) Do 96 GB DDR5 5600 MHz (2 sloty) Nośnik danych 4 x M.2 2280 PCIe Gen 4x4 (RAID 0/1/5) w tym jeden PCIe Gen 5x4 1 x M.2 2280 PCIe Gen 4x4

1 x M.2 2280 PCIe Gen 5x4 2 x M.2 2280 PCIe Gen 5x4 Wyświetlacz 18" 2560 x 1600 px, 240 Hz

18" 3840 x 2400 px, 200 Hz 16" 2560 x 1600 px, LED, 300 Hz

16" 2560 x 1600 px, Mini-LED, 300 Hz Łączność Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

2 x Port Ethernet (2,5 Gb/s) Wi-Fi 6E lub Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 lub 5.4

1 x Port Ethernet (2,5 Gb/s) Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

1 x Port Ethernet (2,5 Gb/s) Porty, złącza i sloty 1 x HDMI

1 x Thunderbolt 5

1 x Audio-Jack 3,5 mm

2 x USB 3.2 Gen 2 typu A

1 x Slot na karty microSD

1 x Thunderbolt 5 (PD DC-in) 1 x HDMI 2.1

1 x Czytnik kart SD

1 x Audio-Jack 3,5 mm

1 x Mini DisplayPort 2.1a

3 x USB 3.2 Gen 1 typu A

1 x USB 3.2 Gen 2 typu C (PD)

1 x USB 3.2 Gen 2 typu C (DP 1.4, PD 100 W) 1 x HDMI 2.1

1 x Czytnik kart SD

1 x Audio-Jack 3,5 mm

1 x Mini DisplayPort 2.1a

3 x USB 3.2 Gen 1 typu A

2 x USB 3.2 Gen 2 typu C (PD, DP 1.4) Akumulator 98 Wh 99 Wh Zasilacz 330 W 420 W 330 W System operacyjny Windows 11 Home lub Pro (domyślnie próbna wersja Home) Kamera Dual Sensor 5M (Windows Hello, zaślepka) Dual Sensor IR+FHD Audio High Definition Audio, 2 głośniki wysokotonowe o mocy 1 W, 2 głośniki średniotonowe o mocy 2 W, subwoofer o mocy 4 W Nahimic HD Audio, 2 głośniki o mocy 2 W Mikrofon Tak Gwarancja 24 miesiące (Door to Door) + dożywotnie wsparcie techniczne Wymiary i waga 402 x 320 x 28 mm / 3,9 kg 357 x 245 x 28 mm / 2,9 kg 357 x 245 x 26 mm / 2,9 kg Pozostałe informacje Klawiatura z podświetleniem RGB Dodatkowe akcesoria - Stacja chłodzenia cieczą (Hyperbook Liquid Cooling Station) - 799 zł | tylko dla wersji Liquid z GeForce RTX 5070 Ti i GeForce RTX 5080 Cena RTX 5070 Ti / WQXGA / 16 GB / 1 TB SSD - 12 199 zł



RTX 5080 / WQXGA / 16 GB / 1 TB SSD - 14 799 zł



RTX 5090 / 4K / 16 GB / 1 TB SSD - 18 299 zł RTX 5070 Ti / LED / 8 GB / 500 GB SSD - 9 799 zł



RTX 5080 / Mini LED / 8 GB / 500 GB SSD - 12 699 zł



RTX 5090 / Mini LED / 8 GB / 500 GB SSD - 15 999 zł RTX 5070 Ti / LED / 8 GB / 500 GB SSD - 10 399 zł



RTX 5080 / Mini LED / 8 GB / 500 GB SSD - 13 399 zł



RTX 5090 / Mini LED / 8 GB / 500 GB SSD - 16 499 zł

Dedykowane układy graficzne od NVIDII występują oczywiście w wersji "Laptop GPU". Wysyłka to dodatkowe 25 zł.

Hyperbook V16 oraz A16 różnią się między sobą dość nieznacznie, a główną rozbieżność w specyfikacji możemy zauważyć w zastosowanych procesorach. Dodatkowo każdy z nich występuje w odsłonie Liquid (ciekły metal na CPU i GPU), która oferuje opcjonalne chłodzenie wodne. To ostatnie wiąże się jednak z dodatkowym wydatkiem w postaci kupna stacji za 799 zł (opis jej działania i podłączenia znajdziemy TUTAJ). Obudowy w tych wersjach są wykonane z tego samego materiału, co w przypadku Hyperbooka GTR. W każdym przypadku przed zakupem możemy zdecydować się na konkretną pojemność pamięci RAM i modele nośników SSD. Dodatkowo konfigurator pozwoli nam wybrać system operacyjny, a nierzadko także pastę termoprzewodzącą, czy też kartę sieciową. Opcji jest sporo. Jeśli zainteresował nas jakiś model, to możemy go nabyć na oficjalnej stronie Hyperbook.

Źródło: Hyperbook, Tło do grafiki mobilnej: outsideclick/Pixabay