Test Hyperbook Liquid V17 chłodzonego powietrzem i wodą. Intel Core i9-12900H i GeForce RTX 3080 Ti mają idealne warunki

O laptopach bazujących na kadłubkach Tongfang, które oferują opcjonalny system chłodzenia cieczą pisaliśmy już kilka miesięcy temu w kontekście modeli sygnowanych niemiecką marką XMG. Kilka tygodni temu również polska firma Hyperbook poinformowała o wprowadzeniu notebooków, opartych na kadłubkach Tongfang, które mogą wykorzystać zarówno procesory Intel Alder Lake-H jak również AMD APU Rembrandt. Laptopy są unikalne pod tym względem, że można do nich łatwo podpiąć niewielką stację z pompą do chłodzenia cieczą. Tak przygotowany zestaw nie zajmuje dużo więcej miejsca na biurku w porównaniu do laptopa chłodzonym powietrzem, a jednak zalety z zastosowania chłodzenia wodą powinny być od razu widoczne. Do testów wybraliśmy wersję z Intel Core i9-12900H i tak jak się spodziewaliśmy, wyniki są bardzo interesujące.

Autor: Damian Marusiak

Hyperbook Liquid V17 w wersji z Intelem oraz AMD będzie odznaczał się nieco zmienioną obudową. O ile w wariancie z AMD Ryzen 9 6900HX rogi są bardziej ścięte, tak w wersji z Intelem ogólny design jest nieco bardziej stonowany pod tym względem. Obie wersje laptopa z tyłu mają zamontowane specjalnie dwa złącza, do których podłącza się węża (jest on niezbędny do obiegu cieczy pomiędzy stacją bazową z pompą oraz samym notebookiem). Choć na pierwszy rzut oka podłączenie całości może być problematyczne, w rzeczywistości wszystko odbywa się bardzo sprawnie. Również na tle ceny notebooka, pompa z własnym chłodzeniem oraz wężem nie wydaje się być przesadnie droga - koszt wynosi 799 złotych. W tych warunkach rozwiązanie proponowane m.in. przy Hyperbooka jest dużo atrakcyjniejsze od wcześniejszych prób chłodzenia cieczą, które próbował forsować np. ASUS w modelu ROG GX800.

Hyperbook Liquid V17 w testowanej wersji oferuje 14-rdzeniowy procesor Intel Core i9-12900H oraz układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti. Do porównania wydajności i temperatur wykorzystaliśmy dwa rodzaje chłodzenia - klasyczne powietrzem oraz z użyciem pompy z cieczą (w tym konkretnym przypadku z wodą destylowaną).

Hyperbook Liquid V17 posiada na pokładzie dedykowany układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU. Dopisek "Laptop GPU" nie jest przypadkowy - od teraz jest to część oficjalnego nazewnictwa kart w laptopach, dzięki którym mają być wyraźniej rozróżnione względem swoich desktopowych "odpowiedników". W przypadku architektury Ampere wracamy poniekąd do czasów, gdy układy mobilne oraz desktopowe były czymś zupełnie różnym. Duży rdzeń GA102 o bardzo wysokim TGP okazało się karkołomnym zadaniem dla notebooków, toteż w przenośnych komputerach zobaczymy karty oparte co najwyżej na rdzeniu GA103. NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU to obecnie najmocniejszy (przynajmniej w wersji z maksymalną mocą TGP) układ graficzny w notebookach, który oparto o rdzeń GA103. Mamy do dyspozycji rdzeń Ampere z 7474 rdzeniami CUDA oraz 16 GB pamięci VRAM GDDR6 na 256-bitowej magistrali pamięci. Kolejnym problemem może być to, że od teraz NVIDIA nie będzie już wyróżniać modeli Max-Q oraz Max-P (to zazwyczaj było wewnętrzne określenie normalnych kart w laptopach o pełnym TGP). Otrzymujemy zamiast tego układy z określonym, pewnym TGP, którego producenci laptopów muszą przestrzegać. W zależności od karty, TGP będzie wynosić od 80 W do 175 W. W przypadku testowanego notebooka, układ NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU charakteryzuje się TGP na poziomie maksymalnie 175 W oraz wsparciem dla technologii Dynamic Boost 2.0 - jest to najmocniejszy wariant GeForce RTX 3080 Ti Mobile.

Notebook Hyperbook Liquid V17 wykorzystuje zupełnie nowe procesory Intel Alder Lake-H, które są drugą generacją (w urządzeniach mobilnych, pierwszą był Intel Lakefield), w której znajdziemy hybrydową architekturę x86. Procesory 12. generacji używają dwóch typów rdzeni - Performance (architektura Golden Cove), gdzie znacząco przebudowano rdzeń, wprowadzając największe zmiany od czasu prezentacji po raz pierwszy rdzenia x86 Skylake (6. generacja Intel Core). Rdzenie Performance są dodatkowo wspomagane przez bardziej energooszczędne rdzenie Efficient - oferują one IPC na poziomie rdzenia x86 z 10. generacji Comet Lake, jednocześnie pobierając zauważalnie mniej energii w porównaniu do dużych rdzeni Performance. W testowanym modelu znajdziemy 14-rdzeniowy i 20-wątkowy procesor Intel Core i9-12900H ze zintegrowanym układem graficznym Intel Iris Xe Graphics. Limity mocy w laptopie ustalone są na stałym poziomie 120 W z możliwością konfiguracji do 140 W.