Huawei MateBook Fold - intrygujący laptop ze składanym ekranem Tandem OLED. Smukłą konstrukcję dopełnia Harmony OS 5

Składane smartfony nie są już dla nikogo zaskoczeniem, ale na rynku wciąż nie ma zbyt wielu większych konstrukcji tego typu - choć powoli sytuacja zaczyna się zmieniać. Marka Huawei, która odpowiedzialna jest za stworzenia smartfona składanego w dwóch miejscach, przedstawiła teraz składanego laptopa, który wyróżnia się nie tylko swoim ekranem, ale również systemem operacyjnym. Przyjrzyjmy się więc bliżej tej całkiem ciekawej nowości od chińskiego producenta.

Na chińskim rynku pojawił się składany laptop od marki Huawei. Nowość, czyli MateBook Fold, wyróżnia się smukłą konstrukcją, autorskim systemem oraz swoim ekranem. Ciekawa propozycja, która może nigdy nie trafić do Polski.

Huawei MateBook Fold już na starcie potrafi zaciekawić. Cienka konstrukcja, która po złożeniu w najgrubszym miejscu ma zaledwie 7,6 mm, prezentuje się naprawdę dobrze. Z kolei rozłożona oferuje 18-calowy panel Tandem OLED (LTPO) o rozdzielczości 3296 x 2472 piksele, którego maksymalna jasność w trybie HDR wynosi 1600 nitów (jest on jednak zaokrąglony, więc z pewnej części pikseli nie będziemy mogli skorzystać). Kiedy ustawimy całość na wzór typowej "laptopowej" formy, na dole będziemy mogli uruchomić interfejs z klawiaturą i touchpadem, choć nie trzeba z nich korzystać w ten sposób, gdyż w zestawie jest już dedykowana klawiatura - tę wystarczy położyć na połowie wyświetlacza (5 mm grubości, 290 g, czas pracy do 24 dni). Nie wiemy niestety, jaki dokładnie chip odpowiada za wydajność tego urządzenia, ale jak słusznie zauważył redaktor Habeeb Onawole z portalu Notebookcheck, zapewne mamy do czynienia z autorską jednostką Kirin. Do tego na pokład trafiły 32 GB pamięci RAM oraz nawet 2 TB miejsca na dane.

Huawei MateBook Fold Procesor Brak informacji Układ graficzny Pamięć RAM 32 GB Nośnik danych 1 lub 2 TB SSD Wyświetlacz Rozłożony: 18" 3296 x 2472 px, Tandem OLED (4:3)

Złożony: 13" 2472 x 1648 px, Tandem OLED (3:2) Jasność ekranu Typowa: 700 nitów

Maksymalna: 1600 nitów (w trybie HDR) Kontrast ekranu Typowy: 1000000:1

Tryb HDR: 2000000:1 Łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 Porty, złącza i sloty 2 x USB typu C Kamera internetowa 8 MP System operacyjny HarmonyOS 5 Akumulator 74,69 Wh, litowo-polimerowy Zasilacz Max. 140 W Audio 6 x głośnik

4 x mikrofon Wymiary Rozłożony: 382,5 x 288,5 x 7,6 / 7,3 mm

Złożony: 288,5 x 193,7 x 14,9 mm Waga 1,16 kg Wersje kolorystyczne Czarny, kremowy, szaro-niebieski Dodatkowe informacje Czytniki linii papilarnych w przycisku zasilania Cena 32 GB / 1 TB - 23999 juanów

32 GB / 2 TB - 26999 juanów

Laptop, a zasadniczo jego ekran, może zostać zablokowany w wielu pozycjach w zakresie od 30 do 150 stopni. Kiedy kąt otwarcia przekroczy 170 stopni, ekran zacznie sam opuszczać się do pozycji 180 stopni. Natomiast żeby w ogóle otworzyć konstrukcję, trzeba przesunąć specjalny suwak (bazowy kąt to 20 stopni). Dodatkowo zawiera ona nóżkę, która z pewnością doda nieco stabilności. Na plus można zaliczyć ogniwo o pojemności blisko 75 Wh, które można szybko naładować. Huawei MateBook Fold powinien się też dobrze sprawdzić do oglądania filmów, gdyż został wyposażony w sześć głośników. Za system odpowiada HarmonyOS 5, czyli wspomniane już (ponownie) autorskie rozwiązanie od tego producenta, które pozwala łączyć jedno urządzenie z innymi (oczywiście od firmy Huawei). W aspekcie oprogramowania nie mogło zabraknąć również funkcji "AI". Jeśli chodzi o obudowę, to mamy do czynienia ze "skórą pokrytą silikonem", choć trzeba mieć na uwadze, że jest to tłumaczenie z języka chińskiego, a sam zawias został wykonany z bazaltu. W zestawie oprócz napomkniętej klawiatury (stop aluminium, magnetyczna, skok klawiszy na poziomie 1,5 mm) nabywca otrzyma także dwa etui (tutaj też jest to "skóra"). Gdyby produkt kiedyś trafił do Polski, to z pewnością nie będzie należał do tanich - ale mimo to jest całkiem ciekawy.

*Ikona mobilna: berkahicon/Flaticon

Źródło: Notebookcheck, Huawei, YouTube (Mr Hunzi, TechXReviews), sjp