AMD Ryzen AI 9 HX 370 pojawi się w dwuekranowym laptopie GPD DUO - firma chwali się wydajnością układu APU Strix

Tuż przed targami Computex, firma GPD ujawniła pierwsze szczegóły dotyczące swojego najnowszego laptopa z dwoma ekranami AMOLED. Teraz poznaliśmy więcej szczegółów na temat specyfikacji - okazuje się, że urządzenie będzie napędzane m.in. przez najnowszy procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370 ze zintegrowanym układem graficznym AMD Radeon 890M. Procesor będzie również wspomagany przez pamięć RAM LPDDR5X-7500 w konfiguracji Dual Channel. Jakie są wstępne szacunki co do wydajności? Informacje podaje tutaj sama firma GPD.

GPD DUO, ciekawie zapowiadający się dwuekranowy laptop, będzie korzystał z najnowszego procesora AMD Ryzen AI 9 HX 370. Producent przy okazji zapowiedzi pochwalił się wydajnością rdzeni Zen 5(c) oraz zintegrowanego układu graficznego AMD Radeon 890M.

Wydajność jednowątkowa rdzenia Zen 5 wypada całkiem nieźle, zwłaszcza biorąc pod uwagę że mowa o mobilnym procesorze z obniżonym TDP. W teście Cinebench 2024, układ AMD Ryzen AI 9 HX 370 zdobywa 124 punkty (jeden wątek), czym praktycznie zrównał się z desktopowym Ryzen 9 7950X. W teście wielowątkowym, układ z generacji APU Strix Point ma oferować 1525 punkty, co również jest znacznie wyższym rezultatem w porównaniu do dotychczasowych procesorów Ryzen - najlepszy w naszej bazie wyników Ryzen 9 7940HS ma rezultat 970 pkt.

GPD chwali się również wydajnością zintegrowanego układu graficznego AMD Radeon 890M w laptopie GPD DUO. Tutaj już podkreślono, że test przeprowadzono z limitem mocy rzędu 54 W. Dla przypomnienia - AMD Ryzen AI 9 HX 370 ma bazowe TDP 28 W, które może być konfigurowane w zakresie od 15 do właśnie 54 W. W 3DMark Time Spy, w teście graficznym, układ Radeon 890M zdobył 4221 punkty. To znacznie więcej niż rezultaty Radeona 780M (około 2600-2700 punktów w zależności od laptopa, ale przy zbliżonym TDP sięgającym 50-55 W) i bardzo blisko poziomu mobilnego GeForce RTX 3050 Laptop GPU o mocy 50 W. Z grafik firmy wynika dodatkowo, że układ Ryzen AI 9 HX 370 w notebooku GPD DUO będzie pracował z najniższym TDP wynoszącym 35 W, jednak możliwe będzie podbicie nawet ponad oficjalną specyfikację AMD - do 60 W.

