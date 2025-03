Firma GPD pracuje nad laptopem z dwoma ekranami AMOLED oraz z klasycznie przymocowaną klawiaturą

W ostatnich latach na rynku laptopów pojawiły się projekty urządzeń z dwoma ekranami OLED. Najbardziej znane to Lenovo Yoga Book 9i z procesorami Intel Raptor Lake i Meteor Lake oraz ASUS Zenbook DUO z układami Intel Core Ultra. Są to jednak dość specyficzne urządzenia, bowiem przykładowo nie posiadają na stałe zintegrowanej klawiatury, zamiast tego można jej używać w formie bezprzewodowej, bez konieczności podpinania do obudowy. Nad laptopem z dwoma ekranami pracuje teraz także firma GPD, znana przede wszystkim z niewielkich laptopów, które można zamienić w typowe handheldy.

Niestety o samym urządzeniu nie wiemy obecnie prawie nic, jednak jest szansa że więcej szczegółów poznamy podczas zbliżających się wielkimi krokami targów Computex w Tajpej. Producent opublikował tylko enigmatyczną grafikę z zarysem urządzenia, które możecie zobaczyć poniżej. Wygląda na to, że większa część konstrukcji laptopa GPD będzie przypominać klasycznego notebooka, w którym ekran znajduje się na obszarze palmrestu.

GPD DUO

The world first duo OLED screen laptop.

Integrated design, Multiply interface, Super protable, Powerful performance.

Duo AM-OLED screen, 10 bit color depth and 1.07 billion colors, the best OLED screen configurated



