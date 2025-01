GPD Win 4 (2023) - odświeżona wersja sprzętu przypominającego konsolę Sony PlayStation Vita otrzyma procesory APU Phoenix

Obecna generacja gamingowego handhleda GPD Win 4 wkroczyła do sprzedaży w grudniu ubiegłego roku, choć pierwsi nabywcy otrzymali swoje urządzenia dopiero pod koniec marca. Ten rok zmieniło sporo w kwestii mobilnych układów, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę debiutujące procesory od AMD z rodziny APU Pheonix. Producent postanowił więc odświeżyć tegoroczną wersję modelu Win 4, tak aby specyfikacją techniczną nie odbiegał zbytnio od reszty grupy.

GamePad Digital postanowił tym razem odświeżyć model handhelda Win 4. Urządzenie przypominające z wyglądu konsolę Sony PlayStation Portable oraz model Vita doczeka się nowej generacji procesorów, oraz dodatkowej funkcjonalności w postaci OcuLink.

GPD Win 4 jako jeden z nielicznych z całej oferty producenta autentycznie przypomina sprzęt przeznaczony do grania. Swoim wyglądem od razu przypomina mocno udoskonalone PSP lub PS Vitę. Jednak na pokładzie znajdziemy także wysuwany do góry wyświetlacz, pod którym została ulokowana fizyczna klawiatura. Skoro o ekranie mowa: zastosowano tu 6-calową matrycę o rozdzielczości FullHD i maksymalnej częstotliwości odświeżania wynoszącej 60 Hz. Do wyboru otrzymamy procesor AMD Ryzen 7 7840U lub AMD Ryzen 5 7640U. Oczywiście będą się one różnić pomiędzy sobą wydajnością, a także zastosowanymi zintegrowanymi układami graficznymi. Nowością, jaka pojawi się w tegorocznym modelu Win 4, będzie port OcuLink, za pomocą którego podłączymy zewnętrzny układ graficzny (zastąpił on port USB typu A).

GPD Win 4 (2023) Ekran 6" 1920 x 1080, 40 - 60 Hz, 16:9

Corning Gorilla Glass 5, H-IPS Technology Procesor AMD Ryzen 7 7840 U (8C/16T, 3,3 - 5,1 GHz)

AMD Ryzen 5 7640U (6C/12T, 3,5 - 4,9 GHz) Układ graficzny AMD Radeon 780M (RDNA 3, 12 CU)

AMD Radeon 760M (RDNA 3, 8 CU) Pamięć RAM 16 / 32 /64 GB LPDDR5x (7500 MHz) Nośnik danych PCIe 4.0 M.2 NVMe 2280 512 GB / 2 TB / 4 TB Łączność bezprzewodowa 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Porty, sloty i złącza 1 x USB4, 40 Gb/s

1 x USB 3.2 Gen 2 typu C, 10 Gb/s

1 x Oculink (SFF-8612), 63 Gb/s

1 x slot na karty pamięci microSDXD

1 x mini-Jack 3,5 mm Akumulator 45,62 Wh Wymiary 220 x 92 x 28 mm Waga 598 g System Microsoft Windows 11 Home

Możliwość instalacji Steam OS lub GPD OS

Za pamięć RAM będą odpowiadać kości LPDDR5x o maksymalnej pojemności 64 GB. Z kolei nośnikiem danych zostanie dysk SSD na złączu M.2 o pełnym rozmiarze 2280 (do 4 TB). Otrzymamy także dostęp do łączności Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 oraz opcjonalnie do 4G LTE. Pamięć możemy dodatkowo rozszerzyć slotem na karty pamięci microSDXC. Akumulator to ogniwo o pojemności 45,62 Wh, które ma wystarczyć na dwie intensywne godziny grania lub od 3 do 6 godzin umiarkowanie wymagającej rozrywki. Cena początkowa nie została jeszcze podana, aczkolwiek datę premiery ustalono na sierpień tego roku, więc nie przyjdzie nam długo czekać na te informacje. Natomiast same zmiany w handheldzie, choć niezbyt duże, to z pewnością przełożą się na dużo lepszą wydajność.

Źródło: GPD Win