GPD Win Max 2 - odświeżona wersja handhelda z procesorem Ryzen 7 7840U przetestowana pod kątem emulacji PS3

Już niebawem zadebiutują udoskonalone wersje tytułowego handhleda od GamePad Digital. Wraz z wprowadzeniem nowych procesorów APU Phoenix takich jak AMD Ryzen 7 7840U, spora część producentów zdecydowała się zaimplementować je do swoich sprzętów. Nie inaczej było w przypadku nadchodzącego modelu Win Max 2. Jego wydajność została właśnie sprawdzona przez znanego youtubera The Phawx w emulatorze gier przeznaczonych na konsolę Sony PlayStation 3.

Odświeżone modele GPD Win Max 2 niebawem będą dostępne w sprzedaży. Już teraz mamy jednak wgląd w to, jak wydajne w kwestii wyświetlania grafiki 3D są nadchodzące miniaturowe komputery chińskiego producenta.

Do tej pory w sieci pojawiło się już mnóstwo materiałów wideo, które pokazują moc obecnej generacji handheldów opartych o zintegrowany układ graficzny AMD Radeon 780M. Jak już zapewne wiemy, producent GPD zdecydował się odświeżyć model Win Max 2, montując w nim wspomniany procesor AMD Ryzen 7 7840U zamiast AMD Ryzen 7 6800U. Zmianie uległy także moduły pamięci RAM. Teraz sprzęt wspiera kości LPDDR5x o efektywnym taktowaniu 7500 MHz. Dostępny jest również OcuLink w celu podłączeniu stacji graficznych eGPU (wcześniej można było to osiągnąć poprzez adapter podłączony pod port M.2). Urządzenie wyposażone jest w 10,1-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1600p, klawiaturą bez dodatkowego panelu numerycznego, gałki analogowe oraz inne przyciski szczególnie przydatne w grach. Za system odpowiada tu Windows 11, który można jednak zmienić na Steam OS lub inny.

Wspomniany The Phawx postanowił sprawdzić, jak handheld w jednej z najlepszych dostępnych do tej pory konfiguracji poradzi sobie w grach na PS3. W grze God of War 3 sprzęt był w stanie utrzymywać niemal stałe 60 kl/s, z bardzo nielicznymi spadkami poniżej tych wartości. Tytuł Ratched & Clank: A Crack in Time okazał się bardziej problematyczny. W mniej wymagających scenach udawało się osiągnąć 60 FPS, które często spadały w okolice 40 FPS, gdy tylko na scenie pojawiało się więcej efektów wizualnych. Red Dead Redemption w zależności od ustawień handhelda był w stanie wyświetlać od 24 do 30 klatek na sekundę. Zręcznościowy tytuł Calling All Cars! nie był zbyt dużym wyzwaniem i licznik FPS stale wskazywał wartość 60. Ostatnią grą było Demon Souls. W tym wypadku rozgrywka również była całkiem przyjemna i wyświetlane klatki nie spadały poniżej 30. Widać więc, że zintegrowany układ od AMD ma spory potencjał. Jeśli zaś chodzi o samego handhelda, to zadebiutuje on już w przyszłym miesiącu. Cena niestety pozostaje nieznana.

Źródło: YouTube