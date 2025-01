AMD Ryzen 7 8840U - nowa generacja Hawk Point już niebawem zawita w dwóch handheldach od GPD i AYANEO

Pierwsze handheldy do gier z najnowszą generacją mobilnych układów od AMD z rodziny Hawk Point szykują się do swojego debiutu. Producenci zapowiedzieli bowiem zmiany w swoich dotychczasowych modelach, które doczekają się nowszych układów. Będą to kolejno AYANEO Flip (zarówno KB, jak i DS) oraz GPD Win Mini. Oba urządzenia wyróżniają się swoją konstrukcją, albowiem możemy złożyć je na pół. Nowa generacja od AMD nie przynosi jednak wielkich zmian.

AYANEO Flip oraz GPD Win Mini będą pierwszymi handheldami, które zostaną wyposażone w nową generację układów od AMD z generacji Hawk Point.

Oczekuje się, że spośród wymienionych odświeżonych wersji urządzeń najpierw zadebiutuje GPD Win Mini (premiera powinna się odbyć na początku stycznia 2024 roku). Z drugiej strony kampania w serwisie Indiegogo jeszcze nie wystartowała, więc nie wiadomo dokładnie, kiedy można oczekiwać handhelda AYANEO Flip (zarówno w wersji z AMD Ryzen 7 7840U, jak i omawianej). Jednostką od AMD, która ma odpowiadać za wydajność w zaktualizowanych edycjach, zostanie AMD Ryzen 7 8840U. Pod względem samej specyfikacji jest bardzo podobny do poprzedniej generacji, jednak spotkamy się tu z układem NPU (oparty na architekturze XDNA 1. generacji), który będzie odpowiedzialny za obliczenia związane z AI.

AMD Ryzen 7 8840U AMD Ryzen 5 8640U AMD Ryzen 5 8540U AMD Ryzen 3 8440U Generacja Hawk Point Hawk Point Hawk Point Hawk Point Architektura Zen 4 - CPU

RDNA 3 - iGPU

XDNA - AI Zen 4 - CPU

RDNA 3 - iGPU

XDNA - AI Zen 4 - CPU

RDNA 3 - iGPU Zen 4 - CPU

RDNA 3 - iGPU Litografia TSMC N4 TSMC N4 TSMC N4 TSMC N4 Konfiguracja rdzeni 8C/16T 6C/12T 6C/12T 4C/8T Częstotliwość taktowania 3,3 - 5,1 GHz 3,5 - 4,9 GHz 3,2 - 4,9 GHz 3,0 - 4,7 GHz Układ graficzny AMD Radeon 780M

12 CU RDNA 3 AMD Radeon 760M

8 CU RDNA 3 AMD Radeon 740M

4 CU RDNA 3 AMD Radeon 740M

4 CU RDNA 3 NPU (Ryzen AI) Tak Tak Nie Nie TDP 15 - 30 W 15 - 30 W 15 - 30 W 15 - 30 W

Wielkiego wzrostu wydajności w grach nie powinniśmy oczekiwać, wszak sama moc układu graficznego stoi na tym samym poziomie (12 CU), jako że mamy do czynienia z identyczną jednostką co poprzednio - AMD Radeon 780M. Natomiast w 2024 roku powinniśmy doczekać się premiery zupełnie nowych układów, które będą oparte na architekturze Zen 5 (RDNA 3,5). W podobnym okresie na rynku pojawią się handheldy wyposażone w procesory z serii Intel Core Ultra z układami graficznymi Intel ARC Graphics, więc rynek tychże urządzeń zapowiada się naprawdę interesująco. Przyszły rok z pewnością przyniesie jeszcze lepsze przenośne sprzęty do gier wideo, które pozwolą nam na rozgrywkę z zauważalnie lepszą oprawą graficzną. Pozostaje jedynie kwestia, która z firm wyjdzie w tym wyścigu na prowadzenie: AMD czy Intel.

Źródło: VideoCardz