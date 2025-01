OneXplayer X1 - ciekawe urządzenie 3w1, które zaoferuje nam procesor Intel Core Ultra z rodziny Meteor Lake

Premiera nowych procesorów Intela z rodziny Meteor Lake pod nazwą Core Ultra jest już za nami i na horyzoncie pojawiają się pierwsze urządzenia, które będą korzystały z ich mocy do działania. Kolejnym zostanie dość ciekawy sprzęt z segmentu 3w1, który będzie pełnił funkcję handhelda do gier, tabletu i laptopa. Na dodatek zaoferuje nam wsparcie dla zewnętrznych układów graficznych poprzez interfejs OCuLink. Jednak OneXplayer X1 ma w zanadrzu nieco więcej.

OneXplayer X1 to pierwsze urządzenie producenta, które będzie wyposażone w procesor Intel Core Ultra z rodziny Meteor Lake. Konstrukcja pozwoli mu zamienić się zarówno w tablet, laptop, jak i handheld do gier.

Premiera procesorów Intel Core Ultra ze wspomnianej rodziny Meteor Lake nieoczekiwanie wprowadziła całkiem ciekawą alternatywę dla mobilnych układów APU Phoenix od AMD. Ostatnie testy na PurePC wykazały, że układ graficzny Intel ARC Graphics z jednostki Intel Core Ultra 7 155H w wielu sytuacjach przewyższa układ AMD Radeon 780M. Nic dziwnego, że producenci handheldów chcą wykorzystać nowość Intela w swoich konstrukcjach. Jednym z pierwszych sprzętów, jakie zostały właśnie zapowiedziane, jest OneXplayer X1. Urządzenie swoją konstrukcją przypomina Lenovo Legion Go, którego pozbawiono odłączanych kontrolerów. Mamy więc do czynienia ze swego rodzaju tabletem (dotykowy ekran), który po podłączeniu opcjonalnej klawiatury przekształci się w laptopa. Na bokach sprzętu widoczne są wnęki, które (po raz kolejny) przypominają te z Lenovo Legion Go, a przy okazji mają piny mogące posłużyć do podłączenia odpinanych kontrolerów (co prawda są to tylko przypuszczenia, ale jest spora szansa, że się sprawdzą).

Na froncie znalazł się 10,95-calowy panel LTPS o rozdzielczości 2,5K i odświeżaniu wynoszącym 120 Hz. Jakość dźwięku powinna być przyzwoita, wszak urządzenie jest sygnowane logiem amerykańskiego producenta audio Harmana. Po konstrukcji można dostrzec, że położono również nacisk na walory wizualne, więc będziemy mogli skorzystać z podświetlenia RGB. Oprócz tego mamy obsługę dla interfejsu OCuLink - nie musimy się ograniczać do zintegrowanego układu graficznego. Wiadomo, że urządzenie otrzyma procesor Intel Core Ultra 7, natomiast nie podano dokładnego modelu. Można spekulować o wspomnianym Intel Core Ultra 7 155H, wszak to właśnie on oferuje dobre osiągi przy relatywnie niskim poborze mocy. Niestety na ten moment nie wiemy nic więcej ani o zbliżonej dacie premiery, ani o cenie, w jakiej OneXplayer X1 będzie oferowany. Pozostaje uzbroić się w cierpliwość i poczekać na więcej informacji.

