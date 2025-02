OneXPlayer 2 Pro EVA - limitowana edycja handhelda z procesorem AMD Ryzen 7 7840U oraz nawet 64 GB RAM

One-netbook to firma skupiająca swoją działalność wokół całkiem wydajnych, przenośnych urządzeń. W poprzednim miesiącu postanowiła ona odświeżyć model gamingowego handhelda o nazwie OneXPlayer 2 Pro EVA. Na pokładzie znalazły się sporo mocniejsze podzespoły, a sam wygląd również uległ wyraźnej zmianie. Oczekujący na niego gracze nie muszą się już dłużej niecierpliwić, ponieważ sprzęt trafił właśnie do globalnej sprzedaży. Co może nam zaoferować?

Na rynku pojawiła się właśnie limitowana edycja handhelda OneXPlayer Pro 2 EVA, będąca najmocniejszą konfiguracją w ofercie producenta. Możemy liczyć na naprawdę przyzwoite podzespoły, za które przyjdzie nam sporo zapłacić.

Zaczynając od wyglądu urządzenia: choć to kwestia mocno subiektywna, to jednak ten aspekt jest bardzo wyróżniający OneXPlayer 2 Pro EVA na tle innych tego typu sprzętów. Fioletowa obudowa wraz z poszczególnymi elementami w barwach zieleni i pomarańczy, wcale nie należy do powszechnych. Konstrukcyjnie natomiast mamy do czynienia z tymi samymi mechanizmami, co w konsoli Nintendo Switch. Pośrodku znajduje się spory, bo aż 8,4-calowy ekran IPS o rozdzielczości 2560 x 1600 px, odświeżaniu wynoszącym 60 herców, a także pokryciu palety barw sRGB na poziomie 118%. Po dwóch stronach obok niego ujrzymy odczepiane kontrolery, więc handheld pod względem funkcjonalności stoi na całkiem wysokim poziomie. Na pokładzie znajdziemy również wydajny procesor AMD Ryzen 7 7840U z układem graficznym AMD Radeon 780M. Całość dopełnia maksymalnie 64 GB pamięci RAM LPDDR5X (choć na ten moment w sprzedaży obecny jest jedynie 32-gigabajtowy wariant) oraz nawet 4 TB dysk SSD na złączu M.2.

ONEXPLAYER 2 Pro EVA Limited Edition Procesor AMD Ryzen 7 7840U (8/16), Zen 4 (4 nm)

3300 - 5100 MHz, 24 MB Cache Zintegrowany układ graficzny AMD Radeon 780M, 2700 MHz, 12 CU RDNA 3 Pamięć 32 GB lub 64 GB LPDDR5X 7500 MHZ Magazyn danych SSD PCIe 4.0 NVMe o pojemności 1, 2 lub 4 TB Ekran 8,4" IPS 16:10 2560 x 1600 px, 60 Hz; 118% sRGB Akumulator 65,5 Wh (17100 mAh), 100 W Łączność Bezprzewodowa: WiFi 6E + Bluetooth 5.2 Inne cechy Wsparcie dla rysików (4096 punktów nacisku), w tym dla Microsoft Surface Pen Złącza i sloty USB typu C (4.0)

USB typu C (3.1)

USB typu A (3.0)

mini-Jack 3,5 mm

Slot na karty pamięci microSD (4.0) do 2 TB Wymiary 208 x 127 x 22,5 mm

310 x 127 x 22,5 mm Waga 709 g / 139 g System Microsoft Windows 11 Cena 32 GB / 1 TB - 1299,99 dolarów

32 GB / 2 TB - 1399,99 dolarów

Warto zaznaczyć, że z urządzenia możemy korzystać jak z wydajnego tabletu, ponieważ jego ekran dotykowy obsługuje 4096 punktów nacisku oraz rysiki, takie jak Microsoft Surface Pen. Wystarczy więc odłączyć kontrolery i zabrać się za rysowanie bądź konsumowanie treści wideo. Urządzenie może się poszczycić akumulatorem o pojemności 17100 mAh, który naładujemy z mocą 100 W. Dodatkowo mamy dostępne moduły bezprzewodowe Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.2. Obecnych jest również kilka portów USB typu C, jeden USB typu A, złącze audio mini-Jack 3,5 m, a także slot na karty pamięci microSD. Sprzęt funkcjonuje na systemie operacyjnym Microsoft Windows 11, a więc mamy dostęp do wszelkich growych platform, takich jak Steam, Epic Games Store i innych. Zauważyć można również, że mamy do czynienia z dedykowanym oprogramowaniem, za pomocą którego będziemy mogli zarządzać urządzeniem. Najtańsza obecnie wersja 32 GB / 1 TB to koszt około 5300 zł, a zakupu dokonamy na stronie MinixPC.

Źródło: Notebookcheck