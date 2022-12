ONEXPLAYER 2 - firma zdradza specyfikację przenośnej konsoli z AMD Ryzen 7 6800U. Koszt to co najmniej 899 dolarów

W ostatnich latach wyraźnie wzrosło zainteresowanie przenośnymi konsolami, dzięki którym możemy pograć nie tylko w domu ale praktycznie w dowolnym miejscu. Główna w tym zasługa Nintendo Switcha, w ostatnim czasie bardzo popularny stał się także Steam Deck od Valve. Również w Chinach co i rusz słyszymy o kolejnych pomysłach na przenośne konsole. Jednym z takich rozwiązań będzie ONEXPLAYER 2. Firma One-Netbook zdradziła specyfikację oraz cenę urządzenia.

Firma One-Netbook ujawniła pełną specyfikację oraz cenę przenośnej konsoli ONEXPLAYER 2 z układem APU AMD Ryzen 7 6800U.

ONEXPLAYER 2 dostępny będzie w dwóch wersjach kolorystycznych: białej oraz czarnej. Sercem konsoli będzie 8-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor APU AMD Ryzen 7 6800U z układem graficznym AMD Radeon 680M. Procesor z rodziny Rembrandt zostanie sparowany z 16 lub 32 GB pamięci RAM typu LPDDR5. Do dyspozycji będzie również nośnik SSD M.2 PCIe (nie podano dokładnie czy mowa o Gen.3 czy też Gen.4) o pojemności od 512 GB do 2 TB.

ONEXPLAYER 2 Procesor AMD Ryzen 7 6800U (8/16) - Zen 3+

2700-4700 MHz, TSMC N6 Zintegrowany układ graficzny AMD Radeon 680M, 2200 MHz, 12 CU RDNA 2 Pamięć 16 lub 32 GB LPDDR5 Magazyn danych SSD PCIe NVMe o pojemności 512 GB, 1 TB lub 2 TB Ekran 8,4" IPS 16:10 2560 x 1600 pikseli; 100% sRGB Akumulator 65,5 Wh ze wsparciem dla szybkiego ładowania (50% w ciągu 40 minut) Łączność Bezprzewodowa: WiFi 6 + Bluetooth 5.0 Inne cechy Wsparcie dla rysików (4096 punktów nacisku), w tym dla Microsoft Surface Pen Wymiary 208 x 127 x 22,5 mm

310 x 127 x 22,5 mm Cena Od 899 dolarów

ONEXPLAYER 2 otrzyma ekran IPS o wysokiej rozdzielczości (co jest zastanawiające jak na tego typu urządzenie, bo wyższa rozdzielczość to nie tylko wyższe wymagania co do układu graficznego, ale również szybciej zużywa akumulator) 2560 x 1600 pikseli przy przekątnej 8,4". Urządzenie będzie obsługiwać rysiki z 4096 punktami nacisku - na liście znajduje się nawet Microsoft Surface Pen. Kontrolery z przyciskami po obu stronach ekranu są odłączane, a samą część z ekranu możemy wykorzystać jak miniaturowy komputer z systemem Windows 11. ONEXPLAYER 2 został również wbudowany w akumulator o pojemności 65,5 Wh z opcją szybkiego ładowania (50% w czasie 40 minut). Sprzęt trafi do przedsprzedaży już 18 grudnia na platformie Indiegogo w cenie rozpoczynającej się od 899 dolarów. Według firmy One-Netbook, wysyłka ONEXPLAYER 2 rozpocznie się w marcu 2023 roku.

Źródło: VideoCardz, One-Netbook