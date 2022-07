AOKZOE A1 - przenośna konsola do gier z procesorem AMD Ryzen 7 6800U, ekranem Full HD i systemami Windows lub SteamOS

Dopiero co pisaliśmy o przenośnej konsoli AYANEO NEXT II, która ma oferować warianty z podzespołami Intela oraz AMD, a na horyzoncie pojawia się już kolejne tego typu urządzenia. Wygląda na to, że rynek przenośnych konsol do grania będzie coraz prężnej rozwijającym się rynek. Marka AOKZOE zaprezentowała bowiem więcej szczegółów na temat konsoli AOKZOE A1, który ma być pierwszym dostępnym na rynku modelem z układem AMD Ryzen 7 6800U.

AOKZOE A1 to najnowsza, przenośna konsola do grania, korzystająca z procesora AMD Ryzen 7 6800U oraz pamięci LPDDR5X. Sprzęt może działać w oparciu o Windows 11 lub SteamOS.

Wygląda na to, że AOKZOE A1 będzie pierwszą na rynku przenośną konsolą typu "handheld", którą twórcy wyposażą w procesor AMD Ryzen 7 6800U. Układ APU Rembrandt będzie mogło pracować w trybie 15 W lub 28 W. Debiut zaplanowano na wrzesień tego roku (aczkolwiek cena nie jest jeszcze znana), dodatkowo AOKZOE A1 pojawi się w dwóch wariantach: Standard oraz Ultimate. Ten drugi wykorzysta m.in. pojemniejszy akumulator, ale będzie jednocześnie nieco droższa. Wewnątrz nie zabraknie także RAM LPDDR5X 6400 MHz.

AOKZOE A1 Standard Edition AOKZOE A1 Ultimate Edition Procesor AMD Ryzen 7 6800U (8C/16T); APU Rembrandt Układ graficzny AMD Radeon 680M (12 CU RDNA 2) Pamięć 16/32 GB RAM LPDDR5X 6400 MHz Magazyn danych ? Ekran 8" IPS 1920 x 1200 pikseli (Full HD+), 16:10 Akumulator 48 Wh 65 Wh Wymiary 285 x 125 x 21 mm Waga 668 gramów 729 gramów System operacyjny Windows 11 lub SteamOS

Nie wiemy natomiast jeszcze jaka będzie pojemność magazynu danych. Producent potwierdził jednak wykorzystanie 8" ekranu IPS o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli i proporcjach 16:10. Trochę dziwna decyzja na wybór ekranu o takiej rozdzielczości, by w we wszystkich dotychczasowych materiałach wideo firmy prezentować działanie gier w niższej rozdzielczości 1280 x 800 pikseli. AOKZOE A1 Standard będzie miał mniejszy akumulator o pojemności 48 Wh, podczas gdy wersja Ultimate zadowoli się ogniwem 65 Wh. Obie wersje będzie się także nieco różnić wagą - 668 gramów vs 729 gramów. Pierwsze prezentacje gier skupiają się na takich tytułach jak Cyberpunk 2077, Elden Ring czy Red Dead Redemption 2.

