AYANEO 2 - zapowiedziano przenośną konsolę do gier z procesorem AMD Ryzen 7 6800U. Wydajność nawet 2x wyższa od Steam Deck

Przenośne konsole do gier cieszą się coraz większym zainteresowaniem, czego dowodem są chociażby tak głośne rozwiązania jak Nintendo Switch czy debiutujący kilka tygodni temu Steam Deck. To właśnie sprzęt od Valve był jednym z pierwszych przenośnych konsol, które oferowały procesor AMD ze zintegrowanym układem graficznym, opartym na architekturze RDNA 2. Wkrótce jednak otrzymamy jeszcze mocniejsze urządzenie. Chińska marka AYANEO, również dobrze znana z produkcji kolejnych "handheldów" potwierdziła prace nad swoim najnowszym modelem AYANEO 2. Przenośna konsola będzie wyposażona w jeden z najmocniejszych obecnie procesorów APU dla tego typu konstrukcji - AMD Ryzen 7 6800U z rodziny Rembrandt.

AYANEO 2 to najnowsza, przenośna konsola do gier. Jako pierwsza wśród podobnych rozwiązań zaoferuje procesor AMD Ryzen 7 6800U z układem graficznym Radeon 680M oraz pamięcią RAM LPDDR5 6400 MHz.

AMD Ryzen 7 6800U posiada najmocniejszy obecnie zintegrowany układ graficzny - Radeon 680M, oparty na architekturze RDNA 2 i wyposażony w 12 bloków CU. To właśnie ten procesor będzie sercem najnowszej konsoli AYANEO 2. Twórcy obiecują, że w wybranych grach wydajność może być nawet dwukrotnie wyższa w porównaniu do tego, co oferuje Steam Deck. AYANEO 2 będzie pracować w dwóch różnych trybach - 15 W lub 28 W, czyli dokładnie tak, na ile pozwala wbudowany procesor AMD Rembrandt według swojej oficjalnej specyfikacji. Oczywiście przy wyborze wyższego limitu energetycznego musimy się liczyć z krótszym czasem działania na akumulatorze - choć z drugiej strony otrzymamy wyższą wydajność.

AYANEO 2 otrzyma najprawdopodobniej ekran IPS o przekątnej 7 cali oraz rozdzielczości 1280 x 720 pikseli. Producent podkreśla przy okazji, że ekran nie posiada żadnego martwego pola wokół głównej matrycy. Cała przestrzeń zostanie wykorzystana w 100 procentach. Nie zabraknie także czytnika linii papilarnych oraz zainstalowanego systemu Windows 11. Niestety więcej informacji na temat dokładnej specyfikacji nie ujawniono. Na samą konsolę przyjdzie nam jeszcze poczekać przynajmniej pół roku - jej rynkowy debiut zaplanowany został na koniec 2022 roku.

