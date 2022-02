Steam Deck to kawał kobyły. W sieci pojawiły się zdjęcia zestawiające konsolę m.in. ze Switchem. Czy będzie wygodnie?

Valve lubi nazywać Steam Decka, swoją nadchodzącą konsolkę do gier, mianem "miniaturowego komputera". Okazuje się jednak, że Steam Deck taki znowu miniaturowy nie jest. Co prawda już od kilku miesięcy wiedzieliśmy, jakich wymiarów się spodziewać (30 x 12 x 5 cm), ale dopiero teraz, gdy do sieci trafiły pierwsze zdjęcia zestawiające Steam Decka z podobnymi urządzeniami, możemy powiedzieć, że będzie to prawdziwy kawał kobyły. Czy wygodnej? No właśnie nad tym zaczęli zastanawiać się zaniepokojeni internauci. Dla szybkiego zobrazowania - Deck jest bowiem tak szeroki, jak położone koło siebie dwa pady do Xboksa.

Steam Deck jest tak szeroki, jak położone koło siebie dwa pady do Xboksa. Wymiarami zawstydza także Nintendo Switch. Pytanie tylko, czy to najwygodniejsze gabaryty dla tego typu urządzenia...

Pierwsze konsolki Steam Deck zostaną wysłane do klientów 28 lutego, jednak niektóry szczęśliwcy mieli już szansę położyć na wspomnianym urządzeniu swoje dłonie (miejmy nadzieję, że mają je duże...). Wśród nich znalazł się tech-youtuber Cary Golomb, znany jako The Phawx. Nie zwlekając, youtuber postanowił "obcykać" nowy nabytek w zestawieniu z innymi handheldami takimi jak PlayStation Vita, Nintendo Switch OLED, Game Boy Advance, Nokia N-Gage, PSP czy Game Boy Advance. Na koniec (bo czemu nie) The Phawx zestawił z konsolą także banana. To żartowniś.

Steam Deck kontra Switch OLED

Poniżej znajdziecie wszystkie wspomniane zdjęcia, a my przypomnimy już tylko, że Steam Deck będzie także swoje ważył. Urządzenie wyjęte z dedykowanej walizeczki to waga rzędu 669 gramów. Za wyświetlanie odpowiadać będzie zaś 7-calowy ekran. Konsola bazuje na niestandardowym procesorze APU AMD, zawierającym 4 rdzenie Zen 2 z obsługą 8 wątków jednocześnie. Ponadto APU wykorzystuje nowy, zintegrowany układ graficzny oparty na architekturze AMD RDNA 2. Wariant dla Steam Deck posiada 8 aktywnych bloków CU i taktowanie do 1600 MHz. TDP całego układu wynosi od 4 do 15 W w zależności od obciążenia konkretną grą. Na pokładzie znajduje się także 16 GB pamięci RAM LPDDR5 5500 MHz.

Steam Deck kontra GPD Win 3

Steam Deck kontra Game Boy Advance

Steam Deck kontra GBA SP

Steam Deck kontra PS Vita

Steam Deck kontra PSP

Steam Deck kontra N-Gage

Steam Deck konta Steam Controller i pad do Xbox Series X/S

Źródło: Twitter