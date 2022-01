Steam Deck z finalną datą premiery. Przenośna konsola do gier trafi do pierwszych graczy już w przyszłym miesiącu

W ubiegłym roku firma Valve zaprezentowała swoją przenośną konsolę do gier (choć sam producent woli określać ją mianem miniaturowego komputera) o nazwie Steam Deck. Z pierwszych wrażeń zagranicznych mediów wynika, że Valve przygotowało solidne urządzenie, oferujące całkiem niezłą wydajność jak na tego typu sprzęt. Dość długo jednak już czekamy na debiut, tym razem że w międzyczasie nastąpiło opóźnienie z powodu braku półprzewodników, wymaganych do produkcji urządzenia. W listopadzie 2021 roku Valve deklarowało debiut w lutym 2022 roku. Producent oficjalnie potwierdza termin premiery - pierwsi klienci otrzymają Steam Decka jeszcze przed końcem lutego. Z tego powodu pojawiło się kilka nowych informacji na temat zamówień przedpremierowych.

Valve potwierdziło ostateczną datę premiery swojej przenośnej konsoli Steam Deck. Pierwsi klienci otrzymają urządzenie 28 lutego.

Od 25 lutego Valve zacznie rozsyłanie zaproszeń dla osób, które złożyły chęć zamówienia przedpremierowego. Producent podaje, że wiadomości będą wysyłane na adresy e-mail w takiej samej kolejności, w jakiej przyjmowane były rezerwacje. Wpłacona pierwotnie zaliczka zostanie wliczona w końcowy koszt urządzenia, wraz z wysyłką. W wiadomości będzie zatem podana dokładna kwota, jaką trzeba będzie wpłacić, by sfinalizować zamówienie przedpremierowe. Tego samego dnia zostanie zniesione także embargo na recenzje sprzętu. Pierwsi klienci otrzymają przenośną konsolę 28 lutego, a więc trzy dni później.

Użytkownicy, począwszy od 25 lutego, będą mieli maksymalnie 72 godziny na opłacenie zamówienie. W razie rezygnacji, rezerwacja zostanie przypisana kolejnej osobie w kolejce. Steam Deck zapowiada się na bardzo ciekawe urządzenie, zwłaszcza że oferuje całkiem dobry stosunek ceny do oferowanej specyfikacji. Konsola bazuje na niestandardowym procesorze APU AMD, zawierającym 4 rdzenie Zen 2 z obsługą 8 wątków jednocześnie. Ponadto APU wykorzystuje nowy, zintegrowany układ graficzny oparty na architekturze AMD RDNA 2. Wariant dla Steam Deck posiada 8 aktywnych bloków CU i taktowanie do 1600 MHz. TDP całego układu wynosi od 4 do 15 W w zależności od obciążenia konkretną grą. Na pokładzie znajduje się także 16 GB pamięci RAM LPDDR5 5500 MHz.

Źródło: Valve