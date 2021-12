AYANEO NEXT - Konkurencja dla konsoli Steam Deck stawia na układy nowej generacji od AMD. Czy Valve ma się czego bać?

Chociaż pandemia COVID-19 nie sprzyja częstemu podróżowaniu - bez różnicy czy mowa o pracy, czy wypoczynku, to rok 2021 można zdecydowanie zaliczyć do udanych w przypadku przenośnych konsol. Co prawda premiera chyba najgłośniejszej z nich jest dopiero przed nami, ale tak czy siak w tym roku pojawiło się już kilka ciekawych urządzeń od firm takich jak AYANEO, One-Netbook czy Nintendo. Pierwsza z wymienionych szykuje na przyszły rok kolejny model, a ma być on oparty na układzie nowej generacji od AMD i pracować pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 11. Czy Valve ma powód do obaw i zagrozi to premierze ich propozycji w postaci konsoli Steam Deck?

Biorąc pod uwagę ceny poprzednich konsol takich jak AYANEO 2021 oraz 2021 Pro nie będzie to tania propozycja. Ich ceny startowały od 925 dolarów.

Firma AYANEO poinformowała na swoich profilach społecznościowych o tym, że szykuje nową przenośną konsolę. Model NEXT ma być zaprezentowany lada moment, bo 28 grudnia 2021 roku. Urządzenie będzie oparte na "wysokowydajnych rdzeniach od AMD". A wiemy, że Czerwoni szykują się do premiery układów AMD Ryzen 6000 z rodziny Rembrandt, które korzystają nie tylko z rdzeni AMD Zen3+, ale otrzymają również wydajne układy graficzne RDNA2, zamiast przestarzałych już układów Vega, które obecne są w AYANEO 2021 (Pro).

AYANEO NEXT

New generation AMD cores for gamers

Innovations never seen on a Windows gaming handheld

JOIN US ON 12.28.2021 pic.twitter.com/RXRDCMOcdv — AYANEO (@AYANEO__) December 21, 2021

Pojawia się jeden problem - AYANEO szykuje zapowiedź na koniec grudnia, zaś AMD swoją konferencję będzie miało 4 stycznia 2022. Tym samym nie ma pewności czy nowa konsola oparta będzie na układach AMD Rembrandt (Zen3+), czy może AMD Cezanne (Zen3). Tak czy siak będzie to spory skok wydajności względem obecnego rozwiązania w postaci AMD Renoir (Zen2). Niestety biorąc pod uwagę ceny poprzednich konsol takich jak AYANEO 2021 oraz AYANEO 2021 Pro nie będzie to tania propozycja. Ich ceny startowały od 925 dolarów, czyli 3795 złotych. Dla porównania najtańszy wariant Valve Steam Deck to 399 dolarów, czyli około 1635 złotych.

AYANEO 2021 AYANEO 2021 Pro AYANEO NEXT Valve Steam Deck One XPlayer Nintendo Switch OLED Architektura AMD Zen2 (Renoir) AMD Zen2 (Renoir) AMD Zen3 (Cezanne) lub Zen3+ (Rembrandt) AMD Zen2 & RDNA2 Intel Tiger Lake ARM Cortex SoC AMD Ryzen 5 4500U AMD Ryzen 7 4800U ? AMD Van Gogh Intel Core i7-1185G7, i7-1165G7, i7-1135G7 NVIDIA Tegra X1 CPU 6R/6W

4,0 GHz 8R/16W

4,2 GHz ? 4R/8W

3,5 GHz 4R/8W

4,2 GHz

4,7 GHz

4,8 GHz 4x A57 +

4x A53 GPU AMD Radeon Vega 6

1,5 GHz AMD Radeon Vega 8

1,75 GHz AMD Vega lub RDNA2 AMD RDNA2 (8 CU)

1,6 GHz Xe-LP (96 EU) 1,35 GHz NVIDIA Maxwell

(256 CUDA) Pamięć RAM 16GB LPDDR4X-4266 16GB LPDDR4X-4266 ? 16GB LPDDR5-5500 16GB LPDDR4X-4266 4GB LPDDR4-3200 Magazyn danych 512 GB / 1 TB 512 GB / 1 TB ? 64 GB / 256 GB / 512 GB 512 GB / 1 TB / 2 TB 64 GB Ekran 1280×800

7" IPS 1280×800

7" IPS ? 1280×800

7" IPS 2560 x 1600

8,4" IPS 1280 x 720

7" OLED Waga 650 g 650 g ? 669 g 820 g 420 g Wymiary 25,5 x 10,6 x 2.0 cm 25,5 x 10,6 x 2.0 cm ? 29,8 x 11,7 x 4,9 cm 29,8 x 11,7 x 4,9 cm 24,2 x 10,2 x 1,39 cm System operacyjny Windows 10 Windows 10 Windows 11 SteamOS 3 Windows 10 własny Data premiery Marzec 2021 Wrzesień 2021 2022 Luty 2022 Wrzesień 2021 Październik 2021

Źródło: AyaNeo, VideoCardz,