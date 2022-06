AYANEO NEXT II - przenośna konsola premium dla graczy z Intel Alder Lake, AMD Rembrandt, Intel ARC i Radeon RX 6000M

Chińska firma AYANEO jest jedną z najbardziej aktywnych firm, jeśli chodzi o przygotowywanie kolejnych generacji przenośnych konsol do gier. Firma także lubi się z Microsoftem, dzięki czemu to kolejne wersje Windowsa zasilają wspomniane konsolki. Kilka tygodni temu informowaliśmy Was już o pracach nad AYANEO 2, które jako jedno z pierwszych zestawów wykorzysta procesory AMD Ryzen 6000. Teraz firma zdradza pierwsze konkrety o AYANEO NEXT II.

AYANEO NEXT II będzie kolejną przenośną konsolą dla graczy. Co ciekawe, urządzenie będzie oferowane w dwóch wersjach różniących się specyfikacją.

Informacji na temat AYANEO NEXT II nie ma na razie zbyt wiele. Wiemy, że firma skorzysta zarówno z podzespołów Intela jak również AMD. W sprzedaży pojawią się konfiguracje oparte na duecie Intel Alder Lake i Intel ARC (DG2) oraz AMD Ryzen 6000 (APU Rembrandt) oraz mobilnych układach Radeon RX 6000M. Będzie to zatem jedna z pierwszych przenośnych konsol, które zaoferują również osobne układy graficzne o wyższej mocy obliczeniowej w porównaniu do iGPU. AYANEO NEXT II ma szansę stać się najmocniejszym z tego typu urządzeń.

Po pierwszych ujęciach na konsolę (materiał wideo znajdziecie poniżej) widać także, że będzie to znacznie większe urządzenie w porównaniu np. do AYANEO 2 - sprzęt gabarytowo ma być zbliżony lub nieco większy od Steam Decka. Powinniśmy zatem oczekiwać przede wszystkim bardziej rozbudowanego systemu chłodzenia. Całość będzie napędzana przez Windows 11, a premiery spodziewamy się jeszcze w tym roku. AYANEO NEXT II będzie jednak pozycjonowane jako produkt premium, co nie pozostanie bez wpływu na cenę. Sugeruje się, że przekroczy ona pułap 1000 dolarów.

Źródło: VideoCardz