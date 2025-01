Intel ARC Graphics kontra Iris Xe Graphics oraz AMD Radeon 780M - Test zintegrowanego układu graficznego nowej generacji

W ostatnich latach na rynku laptopów to AMD wyrosło na firmę, która oferuje najwydajniejsze, zintegrowane układy graficzne. Jednocześnie jednak polityka firmy zakłada odświeżanie pewnych układów niemal do upadłego, co widzieliśmy dokładnie w przypadku architektury Vega, która do dzisiaj jest żywa w zintegrowanych układach graficznych. Tymczasem Intel ostatnią faktycznie nową generację iGPU pokazał wraz z 11. generacją procesorów, o kodowej nazwie Tiger Lake. Tam pojawiły się układy Intel Iris Xe Graphics z 80 lub 96 blokami EU, opartymi na architekturze Xe-LP. W międzyczasie AMD prześcignęło Intela swoimi jednostkami Radeon 680M (RDNA 2) oraz Radeon 780M (RDNA 3). Teraz w końcu Intel jest gotowy do wprowadzenia nowego produktu, będącego częścią generacji Meteor Lake. Mowa o Intel ARC Graphics, który łączy w sobie zalety dwóch architektur - Xe-LP oraz Xe-HPG. Sprawdzamy, czy przełoży się to na realną wydajność w grach i czy ARC Graphics stanie się najmocniejszym iGPU na rynku.

Autor: Damian Marusiak

Intel ARC Graphics to nowy układ graficzny w procesorach Meteor Lake, jednak sama jego budowa oraz implementacja jest zgoła odmienna od dotychczasowych rozwiązań. Jak już powszechnie wiadomo, układy Meteor Lake wykorzystują kafelkową budowę - osobny blok posiada rdzenie Performance / Efficient (Compute Tile), osobny kafelek zarezerwowano dla SoC i także osobny jest przyporządkowany dla układu graficznego (Graphics Tile). Rozdzielenie poszczególnych składowych procesora pozwoliło także na użycie różnych procesów technologicznych. W ten sposób blok Compute Tile jest wytwarzany w fabrykach Intela, w procesie 7 nm EUV (określany także jako Intel 4), natomiast blok Graphics Tile jest produkowany w fabrykach TSMC, wykorzystując w tym celu litografię TSMC N5 (5 nm). Jest to jedna z różnic względem kart graficznych Intel ARC, gdzie w tym drugim przypadku użyto procesu TSMC N6 (6 nm). Nowszy, 5 nm proces, powinien pozytywnie wpłynąć na efektywność energetyczną Graphics Tile w procesorach Intel Meteor Lake.

Intel ARC Graphics to nowej generacji wbudowany układ graficzny w procesory Meteor Lake. Sprawdzamy jego wydajność na tle Intel Iris Xe Graphics oraz AMD Radeon 780M na różnych limitach mocy.

Intel ARC Graphics w procesorach Intel Core Ultra 7 oraz Core Ultra 9 oferuje pełny wariant, na który składa się 8 bloków Xe-Core oraz 1024 procesory strumieniowe. Na pierwszy rzut oka widać zatem znaczące podobieństwa do bloków Xe-Core w kartach graficznych Intel ARC, gdzie z kolei postawiono na architekturę Xe-HPG. W bardziej energooszczędnym wariancie Xe-LPG dokonano jednak pewnych cięć. Usunięto m.in. jednostki Xe Matrix Engine (XMX), które odpowiadają chociażby za sprzętową akcelerację obliczeń dla techniki Intel XeSS. Tym samym zintegrowany układ graficzny Intel ARC Graphics, choć o mocniejszej specyfikacji niż Iris Xe Graphics, to nadal wykorzystuje instrukcje DP4a dla XeSS, które nie dają tak dobrych rezultatów jak hardware'owe wsparcie w kartach graficznych Intel ARC.

Intel ARC Graphics Intel Iris Xe Graphics AMD Radeon 780M Architektura Xe-LPG Xe-LP RDNA 3 Rodzina CPU Intel Meteor Lake Intel Tiger Lake

Intel Alder Lake

Intel Raptor Lake AMD Phoenix Litografia TSMC N5 Intel 7 (10 nm) TSMC N4 Jednostki SP 1028 768 768 Jednostki RT 8 0 12 Taktowanie boost Do 2250 MHz Do 1500 MHz Do 2800 MHz Kontroler RAM (CPU) DDR5 5600 MHz

LPDDR5X 7467 MHz DDR4 3200 MHz

LPDDR4x 4267 MHz

DDR5 4800 / 5600 MHz

LPDDR5 5200 / 6400 MHz DDR5 5600 MHz

LPDDR5X 7500 MHz

Wraz z premierą procesorów Intel Meteor Lake, wprowadzamy także nową procedurę testową dla ultrabooków, hybryd oraz laptopów biznesowych. W tym artykule skupiamy się na wydajności zintegrowanego układu graficznego Intel ARC Graphics, a więc pierwsze skrzypce odgrywać będą gry. Lista została znacząco zmodyfikowana względem dotychczasowej metodologii. Jednocześnie lista jest podobna do tego, co mogliście już zobaczyć przy okazji premierowego testu układu graficznego AMD Radeon 780M w APU Ryzen 9 7940HS. Dodatkowo jednak doszły takie gry jak Counter Strike 2 czy Diablo IV. Wszystkie testy zawarte w obu premierowych artykułach docelowo zostaną spięte w jedną metodologię, która będzie prezentowana już w najbliższych testach.