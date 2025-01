Test Intel Core Ultra 7 155H kontra Intel Core i7-1360P oraz AMD Ryzen 7 7840U - Premiera procesorów Meteor Lake

Przez ostatnie generacje Intel był mocno krytykowany w kontekście energooszczędności ich procesorów. O ile w desktopach temat ten był tak naprawdę kwestią drugorzędną, tak była ona znacznie istotniejsza w laptopach, gdzie bardziej energooszczędny procesor jest kluczowym czynnikiem wpływającym na czas pracy na zasilaniu akumulatorowym. Ostatnie dwie generacje procesorów Intela wprowadziły budowę przypominającą architekturę big.LITTLE, gdzie połączono większe rdzenie Performance oraz energooszczędne rdzenie Efficient. W ultrabookach jednak wielokrotnie nawet taka budowa potrafiła zaoferować rozczarowującą wydajność, na co wpływ miały ciasne limity energetyczne, przy których Intel nie wypadał już tak korzystnie. Dzisiaj jednak do gry wchodzi kompletnie nowy produkt. Nie jest on nastawiony na znaczące podniesienie wydajności (mowa jednak tylko o rdzeniach CPU), a na zwiększenie efektywności energetycznej. Mowa o Intel Meteor Lake, a my zapraszamy na jego podwójny test.

Autor: Damian Marusiak

Intel Meteor Lake to nowa generacja procesorów, na którą czekaliśmy od dobrych dwóch lat. Cała lista zmian doprowadziła finalnie do tego, że nie jest to przedstawiciel 14. czy 15. generacji Intel Core. Producent, poprzez wprowadzenie Meteor Lake, zdecydował się na nowy początek. Dosłownie i w przenośni. Dosłownie, ponieważ Meteor Lake jest 1. generacją układów Core Ultra. Nowe nazewnictwo ma być symbolicznym momentem odcięcia się od wcześniejszych rozwiązań i wprowadzenia kompletnie nowych. Po pierwsze zmieniono samą budowę procesorów Meteor Lake. Zamiast monolitu otrzymujemy osobne kafelki, pakowane na podstawce z wykorzystaniem technologii 3D Foveros. Poszczególne kafelki, tj. Compute Tile czy Graphics Tile, zostały wytworzone z pomocą różnych procesów technologicznych - 7 nm z ekstremalnym utrafioletem (Intel 4 + EUV) dla Compute Tile (gdzie znajdują się rdzenie Performance oraz Efficient) oraz TSMC 5 nm (TSMC N5) dla kafelka Graphics Tile, który oparto na architekturze Xe-LPG. Nowe procesy technologiczne oraz nowa architektura ma w końcu przynieść wyraźnie lepszą efektywność energetyczną, być może nawet konkurencyjną w stosunku do konkurencyjnych procesorów AMD Ryzen APU. Czy tak będzie w istocie? Przekonacie się w naszym premierowym teście, gdzie jako jedyni w Polsce mieliśmy możliwość przedpremierowego przetestowania dwóch notebooków - MSI Prestige 16 AI Evo oraz ASUS Zenbook 14.

Dzisiaj ma miejsce oficjalna premiera 1. generacji procesorów Intel Core Ultra z rodziny Meteor Lake. Z tej okazji zapraszamy na nasz premierowy test układu Intel Core Ultra 7 155H w laptopie MSI Prestige 16 AI Evo oraz jego porównanie z takimi procesorami jak Intel Core i7-1360P oraz AMD Ryzen 7 7840HS w ramach nowej procedury testowej dla ultrabooków oraz hybryd.

Premiera procesorów Intel Meteor Lake jest doskonałym momentem, aby wprowadzić i zaprezentować nową procedurę testową dla ultrabooków, hybryd oraz laptopów biznesowych. Dzisiaj przedstawiamy dwa premierowe artykuły - jeden omawiający same rdzenie Redwood Cove / Crestmont dla Meteor Lake, a drugi skupiający się wyłącznie na zintegrowanym układzie graficznym Intel ARC Graphics. W testach procesorów poszerzono ich listę, dodając więcej oprogramowania, w tym także tak popularnych aplikacji jak Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint). Nie brakuje również testów skupiających się na wydajności w środowisku AI, wszak nowe procesory Intela, ale także AMD, coraz śmielej chcą wykorzystywać sztuczną inteligencję, by poprawić jakość korzystania z komputerów. Nowa procedura testowa to także zaktualizowane testy czasu pracy na zasilaniu akumulatorowym, w większości zgodne teraz z tym, co jest dostępne także w procedurze dla laptopów do gier.

Intel Core Ultra 7 155H Intel Core i7-1360P AMD Ryzen 7 6800U AMD Ryzen 7 7840U Generacja Meteor Lake Raptor Lake Rembrandt Phoenix Architektura Redwood Cove (CPU)

Crestmont (CPU)

Xe-LPG (GPU) Raptor Cove (CPU)

Gracemont (CPU)

Xe-LP (GPU) Zen 3+ (CPU)

RDNA 2 (GPU) Zen 4 (CPU)

RDNA 3 (GPU) Litografia Intel 4 (CPU)

TSMC N5 (GPU) Intel 7 TSMC N6 TSMC N4 Rdzenie / wątki 16C/22T 12C/16T 8C/16T 8C/16T Konfiguracja rdzeni 6C/12T - P-Core

8C/8T - E-Core

2C/2T - E-Core (SoC) 4C/8T - P-Core

8C/8T - E-Core 8C/16T 8C/16T Taktowanie bazowe 2,2 GHz (P-Core)

1,6 GHz (E-Core) 2,7 GHz 3,8 GHz Taktowanie Turbo 4,8 GHz (P-Core)

3,5 GHz (E-Core) 5,0 GHz (P-Core)

3,7 GHz (E-Core) 4,7 GHz 5,1 GHz Układ graficzny Intel ARC Graphics Intel Iris Xe Graphics AMD Radeon 680M AMD Radeon 780M Budowa iGPU 8 Xe-Core

1024 SP 96 EU

768 SP 12 CU

768 SP 12 CU

768 SP Taktowanie iGPU Do 2250 MHz Do 1500 MHz Do 2200 MHz Do 2800 MHz Kontroler pamięci DDR5 5600 MHz

LPDDR5X 7467 MHz DDR4 3200 MHz

LPDDR4x 4267 MHz

DDR5 4800 MHz

LPDDR5 6400 MHz DDR5 4800 MHz

LPDDR5 6400 MHz DDR5 5600 MHz

LPDDR5 6400 MHz Maks. RAM Do 96 GB (DDR5)

Do 64 GB (LPDDR5X) Do 64 GB Do 64 GB Do 256 GB Układ AI Intel NPU - - Ryzen AI TDP (PL1) 28 W 28 W 15 - 28 W 15 - 28 W PL2 64 W 64 W 15-28 W 15 - 28 W

W dzisiejszym artykule premierowym, oprócz klasycznych testów wydajności (tutaj nie ukrywam, że jestem bardzo zadowolony z zestawu laptopów, które udało się pozyskać do przygotowania nowej bazy: Intel Core i7-1360P, Core i7-1370P, AMD Ryzen 7 6800U, Ryzen 7 7840U oraz Ryzen 9 7940HS), nie zabraknie także porównania dwóch notebooków w kontekście poboru mocy oraz czasu pracy na zasilaniu akumulatorowym. Mowa o dwóch wersjach ASUS Zenbook 14, gdzie pierwszy korzysta z 13. generacji Intel Core i7-1360P, a drugi posiada nowej generacji procesor Intel Core Ultra 7 155H. Identyczne notebooki pod względem chłodzenia oraz z takimi samymi akumulatorami oraz ekranami OLED. Rzadko zdarza się zestawić praktycznie takie same urządzenia, a tutaj nam się udało to zrobić. Dzięki temu będzie można sprawdzić, czy nowe procesory Meteor Lake faktycznie są lepsze pod kątem efektywności energetycznej oraz czy faktycznie pobierają mniej mocy, jednocześnie oferując lepsze osiągi. Dodatkowo do testów udało się pozyskać laptopa z procesorem Intel Core i7-1370P. Ten dość rzadko spotykany układ Raptor Lake-P jako jedyny oferuje konfigurację 14 rdzeni i 20 wątków (6 P-Core + 8 E-Core) przy TDP 28 W, tym samym jest najbardziej zbliżony do nowego procesora Intel Core Ultra 7 155H, który posiada 16 rdzeni i 22 wątki (konfiguracja 6 P-Core + 8 E-Core + 2 E-Core w SoC) i także przy TDP 28 W.