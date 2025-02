AYANEO Flip DS - handheld, który przywraca do życia uznaną konsolę Nintendo DS. Pierwsze takie urządzenie od dłuższego czasu

Do segmentu gamingowych handheldów niebawem dołączy kolejny sprzęt, który tym razem swoją konstrukcją przypomina konsolę Nintendo DS - i to bardziej niż kiedykolwiek. Wcześniej bowiem marka zaprezentowała bliźniaczy model, natomiast składana konstrukcja opierała się o jeden wyświetlacz i klawiaturę u dołu. Teraz jej miejsce zastąpił mniejszy ekran, który z pewnością przyda się do emulowania biblioteki gier z "DS-a". Mocy na pewno nam nie zabraknie.

AYANEO tuż po zapowiedzi składanego handhelda z klawiaturą na dolnej części (model Flip) zaprezentował jego wariację, która idealnie nada się do rozgrywki w tytuły z konsoli Nintendo DS.

Samych szczegółów na ten moment nie zdradzono zbyt wiele, natomiast wiadomo, że model Flip DS będzie posiadał ten sam układ AMD z rodziny APU Pheonix, co jego brat - mowa o procesorze AMD Ryzen 7 7840U (Zen 4, 8C/16T, 3,3 - 5,1 GHz) z układem graficznym AMD Radeon 780M (RDNA 3, 12 CU). Górny panel składać się będzie z 7-calowego wyświetlacza IPS o 120-hercowym odświeżaniu. Tak jak wspomniano, zamiast fizycznej klawiatury otrzymamy mniejszy ekran, o którym nadal nie wiemy za dużo. Można jednak uznać, że sprawdzi się bardzo dobrze w przypadku rozgrywania gier z konsoli Nintendo DS. Potencjalnie może służyć również do wyświetlania konkretnych informacji, a jest szansa, że będziemy mogli go wykorzystać jako standardowy gładzik (tak jak to wygląda ze smartfonami, które mają tryb komputerowy).

Sam handheld będzie jednak na tyle wydajny, że bez problemu zagramy na nim w sporo nowych produkcji (choć oczywiście w obniżonych detalach oraz rozdzielczości - podobnie jak w przypadku Steam Decka). Konstrukcja z pewnością wielu osobom przypadnie do gustu, tym bardziej tym, którzy nadal darzą sporą sympatią konsolę Nintendo DS. Na więcej szczegółów dotyczących specyfikacji, a także daty premiery musimy poczekać. Jednak co do samej ceny, to z pewnością można stwierdzić, że nie będzie ona należeć do niskich - tak jak to ma miejsce w przypadku wszystkich urządzeń marki.

Źródło: AYANEO, Liliputing