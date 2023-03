Retroid Pocket Flip - kompaktowa konsola wyglądająca jak Nintendo DS, która potrafi emulować pokaźną liczbę sprzętów

Mimo że moda na składane urządzenia miała już swój "moment", trend ten zdaje się znowu powracać do łask. Ciężko byłoby znaleźć osobę, która nigdy nie słyszała o Nintendo DS. Swego czasu była to konsola z bardzo innowacyjnym rozwiązaniem. I choć lata świetności ma już za sobą, to nadal powstają rozwiązania, które choć trochę ją przypominają. Nowa retro konsola, o której mowa w tytule nie ma dwóch ekranów, jednak nadal posiada trochę wspólnego z DS-em.

Już za kilka dni ruszy pre-order na nową konsolkę od GoRetroid - Retroid Pocket Flip. Sprzęt potrafi emulować całkiem sporą liczbę starych konsol. Jednak na tym jego możliwości się nie kończą.

Firma GoRetroid z siedzibą we Francji zajmuje się sprzedażą konsol, które są zdolne emulować różne systemy już od kilku lat. Nadchodzący Retroid Pocket Flip jest całkiem ciekawym urządzeniem, które specyfikacją bardzo przypomina swojego poprzednika - Retroid Pocket 3+. Mamy tu do czynienia z 6-rdzeniowym procesorem o taktowaniu 2 GHz, układem graficznym Mali G52 MC2 oraz 128 GB wbudowanej pamięci eMMC. Wyświetlacz to dotykowy panel o przekątnej 4,7", rozdzielczości 750 x 1334 px i przyzwoitej jasności 450 nitów. Dostępnych mamy również szereg portów i złącz: USB-C, microHDMI, Jack 3,5 mm oraz slot na kartę pamięci TF. Standardowo, jak w większości obecnych urządzeń znajdziemy moduł Bluetooth oraz Wi-Fi. Cała konsola oparta jest na Androidzie w wersji 11.

Retroid Pocket Flip Procesor Unisoc Tiger T618

2 x 2,0 GHz A75 / 6 x 2,0 GHz A55 GPU Mali G52 MC2 / 850 MHz Pamięć 128 GB eMMC System chłodzenia Aktywny Wyświetlacz 4,7" / 750 x 1334 px / dotykowy Jasność 450 nitów Wyjście wideo HDMI / 720p Głośniki 2 x 1 W Łączność Wi-Fi 4, Bluetooth 5.0 Złącza USB-C, microHDMI, Jack 3,5 mm, Karta pamięci TF System Android 11 Akumulator 5000 mAh Wymiary 139 x 82 x 25,4 mm Waga 270 g Kolory Black, Indigo, 16Bit US, Watermelon

Limitowana edycja - Sport Red (1500 egzemplarzy) Cena ~ 670 - 723 zł bez VAT / w zależności od wersji

Poprzednia generacja była w stanie obsługiwać wszystkie emulatory aż do poziomu PS2 oraz Gamecuba. Tutaj mamy prawie identyczną specyfikację z jedną zmianą na plus - akumulatorem. Zastosowano tu ogniwo o pojemności 5000 mAh, o 500 mAh więcej niż w starszym bracie. Konsola jest więc w stanie emulować systemy Playstation 1, Dreamcast, SEGA Saturn, Nintendo DS oraz wiele innych. Na emulacji jednak możliwości sprzętu się nie kończą. Przez to, że za system odpowiada Android, możemy liczyć na streaming gier z Xbox Game Pass, Playstation czy też ze Steama (Moonlight). Ceny w zależności od wersji, jaką wybierzemy, wahają się od 670 - 723 zł. Oczywiście nie są one ostateczne z uwagi na późniejsze doliczenie podatku VAT. Przedsprzedaż ruszy już 21 marca, a urządzenia będą wysyłane do klientów 10 kwietnia. W zależności od tego, kiedy kupimy sprzęt, dostępne będą odpowiednie zniżki (tabelka poniżej). Warto również wspomnieć, że do kupienia będzie limitowa wersja Sport Red, której wyprodukowanych zostanie tylko 1500 sztuk.

