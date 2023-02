Sega Astro City Mini V - uwielbiana przez fanów retro konsola już do kupienia w Europie. Co oferuje?

Każdy lubi czasem poczuć przyjemne uczucie nostalgii. Temat starych automatów do gier znowu wraca na salony. Konsola, która z początku zaprezentowana została w Ameryce Północnej i szturmem podbiła rynek - stała się właśnie dostępna w Europie. Cała retro konsola jest repliką (w skali 1:6) automatu z lat 90. "Astro City". Czy ma szansę podbić też nasz rynek? Wiele na to wskazuje.

Konsola Sega Astro City Mini V stylizowana na stary automat do gier właśnie zadebiutowała w Europie. Czego możemy się spodziewać?

Co rusz powraca do nas tematyka arcade'owa. W większości przypadków, kiedy słyszymy o nadchodzącym urządzeniu stylizowanym na lata 90., wiemy, że będziemy mieć do czynienia z dopracowaną wersją. Nie inaczej jest tym razem. Sega Astro City Mini V jest już dostępna jakiś czas na rynku Japońskim, jednak dopiero teraz oficjalnie możemy kupić ją z wysyłką do Polski. Co może nam zaoferować nowa konsolka od Segi? Okazuje się, że całkiem sporo. Z recenzji wynika, że jest bardzo solidnie wykonana. Posiada wbudowany 4,6" ekran LCD o rozdzielczości 698 x 930 pikseli, ułożony w pozycji horyzontalnej, joystick i kilka przycisków. Wymiary konsoli to 13 x 17,5 x 17 cm. Na uwagę zasługuje również fakt, że urządzenie posiada wejście HDMI. Bez problemu możemy je więc podłączyć do TV.

Cała konstrukcja wyróżnia się też wysokim poziomem emulacji oraz tym, że korpus wykonano z wykorzystaniem żywicy (tak jak w oryginale). Retro konsolę kupimy na Amazonie. Cena urządzenia w przeliczeniu na złotówki to prawie 1300 zł. Od siebie mogę dodać, że jak dobrze poszukamy, to na naszym popularnym serwisie aukcyjnym możemy nabyć nową konsolę za 1100 zł. Natomiast na stronie LimitedRunGames gdzie pierwotnie była dostępna, cena z przesyłką to 715 zł. Skąd taka rozbieżność? Tego nie wiem. W zestawie z konsolą otrzymamy kabel USB, HDMI oraz instrukcję obsługi. Do pamięci urządzenia wbudowane są 22 gry.

Action Fighter

Armed Police Batrider

Batsugun

Battle Bakraid Unlimited Version

Cosmo Police Galivan

Desert Breaker

Dogyuun

Fire Shark

Grind Stormer

Gunbird

Kingdom Grandprix

Moon Cresta

Out Zone

Raiden

Samurai Aces

Sonic Wings

Strikers1945

Terra Cresta

Truxton

Truxton II

Wrestle War

Zaxxon

Źródło: Limited Run Games