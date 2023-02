PlayStation 5 z aktualizacją oprogramowania do wersji 7.00. Mnóstwo nowych funkcji dla konsoli. Sony zaszalało

Sony udostępniło właśnie nowe oprogramowanie (dla beta testerów) dla swojej topowej konsoli PlayStation 5. Ilość nowych funkcji, jaka będzie dostępna w najbliższych miesiącach dla posiadaczy konsoli, jest naprawdę spora. Wsparcie dla VRR w 1440p, czat głosowy dla Discorda czy ulepszone przenoszenie zapisów to tylko kilka z nich. Jakie jeszcze nowości przynosi aktualizacja firmware'u do wersji 7.00?

Sony zaczęło właśnie udostępniać nową aktualizację oprogramowania dla konsol PlayStation 5. Ilość wprowadzonych zmian naprawdę zaskakuje.

"Ponieważ konsola PlayStation 5 cały czas ewoluuje, jesteśmy podekscytowani, że możemy zaprezentować nowe funkcje dla naszej społeczności. Dzisiaj udostępniamy kolejną aktualizację oprogramowania w wersji beta, zawierając w niej wiele funkcji, o które prosili nas fani, włączając w to czat głosowy na Discord oraz zmienną częstotliwość odświeżania (VRR) ze wsparciem dla rozdzielczości 1440p. Przedstawiamy również sporo ulepszeń dla UX, ułatwień dostępu oraz rozszerzone funkcje społecznościowe, które sprawią, że zabawa ze znajomymi i czerpanie radości z gry na PS5 stanie się łatwiejsze niż kiedykolwiek" - możemy przeczytać na oficjalnej stronie PlayStation. Jakie konkretnie zmiany nas czekają?

Nowe Funkcje Społecznościowe

Czat głosowy na Discord - możemy teraz dołączać do czatów głosowych na konsoli i kontaktować się z graczami na innych platformach. Aby to zrobić, musimy połączyć nasze konto Discord i PSN bezpośrednio na konsoli - używając tych wskazówek. Następnie używając aplikacji Discord na urządzeniu mobilnym lub PC uruchamiamy czat głosowy. Mamy też możliwość udostępnić nasz status znajomym, dzięki czemu będą wiedzieli, kiedy jesteśmy online lub w grze.

- możemy teraz dołączać do czatów głosowych na konsoli i kontaktować się z graczami na innych platformach. Aby to zrobić, musimy połączyć nasze konto Discord i PSN bezpośrednio na konsoli - używając tych wskazówek. Następnie używając aplikacji Discord na urządzeniu mobilnym lub PC uruchamiamy czat głosowy. Mamy też możliwość udostępnić nasz status znajomym, dzięki czemu będą wiedzieli, kiedy jesteśmy online lub w grze. Udostępnianie ekranu - możemy wysłać znajomemu prośbę o udostępnienie ekranu lub sami podzielić się tym co widzimy, bezpośrednio z naszego profilu. Wystarczy kliknąć ikonkę "Udostępnij ekran" na profilu naszego znajomego.

- możemy wysłać znajomemu prośbę o udostępnienie ekranu lub sami podzielić się tym co widzimy, bezpośrednio z naszego profilu. Wystarczy kliknąć ikonkę "Udostępnij ekran" na profilu naszego znajomego. Nowa ikona "Dołącz do gry" w czatach imprezowych - na karcie czatu głosowego widoczna będzie teraz ikona, dzięki której dołączymy do gry uczestników imprezy. Po prostu zaznaczamy danego gracza i z menu wybieramy "Dołącz do gry".

- na karcie czatu głosowego widoczna będzie teraz ikona, dzięki której dołączymy do gry uczestników imprezy. Po prostu zaznaczamy danego gracza i z menu wybieramy "Dołącz do gry". Nowy kafelek "Znajomi w grze" - w HUB-ach gier możemy teraz zobaczyć, którzy z naszych znajomych są online lub przesiadują aktualnie w grze. Klikając na kafelek, możemy zobaczyć, co robią nasi znajomi w danym momencie oraz uzyskać dostęp do ich profili dla większej ilości interakcji.

- w HUB-ach gier możemy teraz zobaczyć, którzy z naszych znajomych są online lub przesiadują aktualnie w grze. Klikając na kafelek, możemy zobaczyć, co robią nasi znajomi w danym momencie oraz uzyskać dostęp do ich profili dla większej ilości interakcji. Manualne udostępnianie ujęć z gry do PlayStation App - od teraz jest możliwość ręcznego wybierania konkretnych ujęć lub klipów z gry i udostępniania ich do PS App. Później możemy łatwo je udostępnić w social mediach.

Funkcje społecznościowe wydają się bardzo poprawiać "feeling" płynący z użytkowania konsoli. Zapewne gracze czekają najbardziej na czat głosowy z użyciem Discorda. Od teraz komunikacja na pewno będzie dużo przyjemniejsza. Użytkownicy z pewnością docenią to, że ich prośby skierowane do Sony zostały wysłuchane. Jednak to jeszcze nie koniec nowości.

Nowe opcje dotyczące rozgrywki i personalizacji.

Zmienna częstotliwość odświeżania (VRR) wpierająca rozdzielczość 1440p - od teraz możemy cieszyć się płynniejszymi wrażeniami wizualnymi. Potrzebny będzie nam tylko kompatybilny z VRR kabel HDMI 2.1, który będzie w stanie wyświetlać rozdzielczość w 1440p. Dzięki aktualizacji możemy sprawdzić, czy nasz kabel spełnia wymagania, znajdując w ustawieniach odpowiednią opcję.

- od teraz możemy cieszyć się płynniejszymi wrażeniami wizualnymi. Potrzebny będzie nam tylko kompatybilny z VRR kabel HDMI 2.1, który będzie w stanie wyświetlać rozdzielczość w 1440p. Dzięki aktualizacji możemy sprawdzić, czy nasz kabel spełnia wymagania, znajdując w ustawieniach odpowiednią opcję. Usprawniania w widoku biblioteki gier - jesteśmy w stanie teraz sortować i ustawiać odpowiednie filtry podczas dodawania gry do listy gier. Dostępna jest też funkcja filtrowania gier z naszej biblioteki, aby znaleźć tytuły na PS VR lub PS4.

- jesteśmy w stanie teraz sortować i ustawiać odpowiednie filtry podczas dodawania gry do listy gier. Dostępna jest też funkcja filtrowania gier z naszej biblioteki, aby znaleźć tytuły na PS VR lub PS4. Zarządzanie uprawnieniami w sesjach Multiplayer - grając z kimś w trybie wieloosobowym, możemy ustalić, kto może dołączyć do naszej gry bądź jaka osoba ma możliwość zapraszać innych graczy do naszej sesji

Chyba najciekawszą funkcją ze wspomnianych jest VRR. Czym dokładniej on jest? "VRR dostosowuje częstotliwość odświeżania do liczby klatek na sekundę w grze. Zmiany te zmniejszają opóźnienia i pozwalają uniknąć rozdzierania ekrany. Innymi słowy, VRR zapewnia płynniejszy obraz gry i lepsze wrażenia" - możemy przeczytać na stronie Sony. Ostatnie zaprezentowane funkcje są równie ciekawe.

Nowe ułatwienia dostępu oraz użytkowania konsoli.

Migracja zapisanych danych z PS4 do PS5 - kiedy zaczniemy ściągać grę przeznaczoną na PS4, na konsoli PS5 wyświetli nam się komunikat, że w PSN dostępne są zapisane dane (jeśli oczywiście graliśmy wcześniej w dany tytuł), wystarczy kliknąć i zapis zostanie ściągnięty. Natomiast w przypadku ściągania gry stricte na PS5, która byłą również wydana na poprzednią generację - tak samo wyświetli się monit.

- kiedy zaczniemy ściągać grę przeznaczoną na PS4, na konsoli PS5 wyświetli nam się komunikat, że w PSN dostępne są zapisane dane (jeśli oczywiście graliśmy wcześniej w dany tytuł), wystarczy kliknąć i zapis zostanie ściągnięty. Natomiast w przypadku ściągania gry stricte na PS5, która byłą również wydana na poprzednią generację - tak samo wyświetli się monit. Transfer danych z PS5 do PS5 - przeniesienie wszystkich danych będzie możliwe poprzez lokalną sieć Wi-Fi lub kabel LAN.

- przeniesienie wszystkich danych będzie możliwe poprzez lokalną sieć Wi-Fi lub kabel LAN. Ulepszenia dla czytnika ekranu - od teraz niewidomi oraz niedowidzący będą mogli o wiele prościej nawigować po systemie. Aplikacja powie im, w którym kierunku powinni poruszyć gałką od aktualnie wybranej rzeczy, a także obecną pozycję ze wszystkimi możliwymi opcjami. Podczas korzystania z czytnika ekranu do przeglądania internetu, wokół sekcji, która aktualnie jest czytana, będą widoczne obramowania.

- od teraz niewidomi oraz niedowidzący będą mogli o wiele prościej nawigować po systemie. Aplikacja powie im, w którym kierunku powinni poruszyć gałką od aktualnie wybranej rzeczy, a także obecną pozycję ze wszystkimi możliwymi opcjami. Podczas korzystania z czytnika ekranu do przeglądania internetu, wokół sekcji, która aktualnie jest czytana, będą widoczne obramowania. Bezprzewodowa aktualizacja kontrolera DualSense - chyba nikomu nie trzeba więcej tłumaczyć, o co chodzi ;)

- chyba nikomu nie trzeba więcej tłumaczyć, o co chodzi ;) Nagrywanie ekranu używając komend głosowych (tylko w USA i Wielkiej Brytanii) - gracze mówiąc "Hej PlayStation, uchwyć to!", będą mogli uruchomić zdalne nagrywanie rozgrywki. Możliwość wybrania długości nagrania również ma się odbywać się głosowo.

I to już wszystkie nowości. Dość interesujące jest funkcja czytnika ekranu. To, że Sony pomyślało o osobach, które gorzej widzą, a nawet niewidomych jest z pewnością czymś mało spotykanym. Nagrywanie głosowe również może usprawnić rozgrywkę. Jednak na tę funkcję trzeba będzie dłużej poczekać. Wszystkie nowości pojawią się w przeciągu najbliższych kilku miesięcy na urządzeniach użytkowników. Pozostaje więc cierpliwie czekać na te nowości.

Źródło: PlayStation