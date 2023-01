Sony PlayStation VR2 - producent potwierdził listę 37 gier, które zadebiutują w ciągu pierwszego miesiąca od premiery gogli

Sony potwierdziło listę wszystkich 37 gier, w które będzie można zagrać zaraz po premierze nowych gogli wirtualnej rzeczywistości PlayStation VR2. Gracze mogą liczyć na to, że zagrają w nie wszystkie do końca marca. Do oficjalnej listy, udostępnionej w ubiegłym roku, Sony dodało 13 nowych tytułów. Korporacja potwierdziła również informacje o tym, że Gran Turismo 7 w wersji VR będzie dostępne na premierę gogli.

Sony potwierdza listę gier dostępnych na premierę gogli PlayStation VR2. Lista została zaktualizowana o nowe tytuły.

Do premiery nowych gogli wirtualnej rzeczywistości od Sony pozostał nieco ponad miesiąc, natomiast japońska korporacja właśnie udostępniła pełny line-up gier, które będą dostępne w ciągu pierwszych tygodni od premiery urządzenia. Gogle pojawią się dokładnie 22 lutego, ich cena będzie zaczynać się kwoty 2999 zł. W Polsce można już zamawiać sprzęt w formie zamówień przedpremierowych. Dostępny jest zarówno "gołe" gogle, bez żadnych dodatków, jak również zestaw z grą Horizon: Call of the Mountain.

Lista pierwszych gier na PlayStation VR2 prezentuje się następująco:

After the Fall (Vertigo Games)

Altair Breaker (Thirdverse)

Before Your Eyes (Skybound Interactive)

Cities VR (Fast Travel Games)

Cosmonious High (Owlchemy)

Creed: Rise to Glory – Championship Edition (Survios)

The Dark Pictures: Switchback (Supermassive)

Demeo (Resolution Games)

Dyschronia: Chronos Alternate (MyDearest Inc., Perp Games)

Fantavision 202X (Cosmo Machia, Inc.)

Gran Turismo 7 (darmowa aktualizacja)

Horizon Call of the Mountain (Firesprite, Guerrilla)

Job Simulator (Owlchemy)

Jurassic World Aftermath (Coatsink)

Kayak VR: Mirage (Better Than Life)

Kizuna AI – Touch the Beat! (Gemdrops, Inc.)

The Last Clockwinder (Pontoco/Cyan Worlds)

The Light Brigade (Funktronic Labs)

Moss 1 & 2 Remaster (Polyarc)

NFL Pro Era (StatusPro, Inc., darmowa aktualizacja)

No Man’s Sky (Hello Games, launch window)

Pavlov VR (Vankrupt)

Pistol Whip (Cloudhead, darmowa aktualizacja)

Puzzling Places (Realities.io, darmowa aktualizacja)

Resident Evil Village (Capcom, darmowa aktualizacja)

Rez Infinite (Enhance)

Song in the Smoke (17 Bit)

STAR WARS: Tales from the Galaxy’s Edge (ILMxLab)

Synth Riders (Kluge Interactive, darmowa aktualizacja)

The Tale of Onogoro (Amata K.K)

Tentacular (Devolver)

Tetris Effect: Connected (Enhance)

Thumper (Drool LLC)

The Walking Dead: Saints & Sinners: Ch. 2: Retribution (Skydance)

Vacation Simulator (Owlchemy)

What the Bat (Triband)

Zenith: The Last City (Ramen VR, free upgrade)

Dość ciekawą pozycją na pewno jest darmowa aktualizacja do Gran Turismo 7, która pozwoli nam na zabawę w wirtualnej rzeczywistości. Produkcja prezentuje się świetnie, a biorąc pod uwagę jej specyfikę (wszak kategoryzowana jest jako symulator) można przypuszczać, że gatunek symulatorów wyścigowych wejdzie dzięki goglom na kompletnie nowy poziom. Poniżej zamieszczamy krótką prezentację tego tytułu. Co warte odnotowania, aktualnie powstają 93 tytuły korzystające z gogli PlayStation VR2.

