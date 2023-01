Sony zaprezentowało trzy filmy instruktażowe dotyczące personalizacji kontrolera DualSense Edge

Zbliża się premiera nowego pada do PlayStation 5 – DualSense Edge. Z tej okazji firma Sony postanowiła zadbać o materiały wideo pokazujące jak dostosować go pod swoje wymagania. Cały proces jest niezwykle prosty i poradzi sobie z nim każdy nabywca nowego kontrolera. Produkt jest skierowany głównie do entuzjastów konsolowej rozgrywki i został bardzo wysoko wyceniony. W skład zestawu wchodzi stylowe etui pozwalające na ładowanie urządzenia.

W materiałach opublikowanych przez Sony w serwisie YouTube można już zapoznać się z krótką instrukcją pokazującą jak krok po kroku spersonalizować nowego pada japońskiego producenta. Możliwa będzie wymiana tylnych przycisków, modułów drążków analogowych oraz ich nakładek, a także regulacja skoku spustów oraz utworzenie profilów użytkowania. Całość jest bardzo prosta do wykonania nawet przez mało doświadczonych majsterkowiczów.

Wymiana nakładek na drążki analogowe wymaga jedynie ich lekkiego wypięcia i zainstalowania pożądanej wersji. Najtrudniejsza wydaje się wymiana modułów drążków analogowych, ponieważ wymaga częściowego otwarcia obudowy pada. Poradnik jednak opisuje jak w prosty sposób tego dokonać. Pad zostanie wyposażony także w specjalne przełączniki umożliwiające regulowanie skoku spustów. Można przypuszczać, że krótki skok będzie odpowiedni dla gier charakteryzujących się koniecznością szybkiego używania triggera, na przykład w grach FPS. Dłuższy skok znajdzie zapewne zastosowanie w tytułach wymagających stopniowego wciskania spustu, czyli w tytułach wyścigowych. Dwa przyciski na spodzie kontrolera umożliwią przełączanie profili użytkowania. Możliwe ma być skonfigurowanie trzech własnych zestawów ustawień. Pozwolą one na personalizację mapowania przycisków, regulację czułości drążków analogowych i ich martwej strefy, regulację martwej strefy triggerów, a także intensywności wibracji i efektów spustów.

Pad jest skierowany przede wszystkim do entuzjastów gier, co potwierdza jego bardzo wysoka cena. Ciągle można składać zamówienia przedpremierowe w wielu polskich sklepach. Trzeba być przygotowanym na wydatek rzędu 1200 zł. W skład zestawu oprócz samego kontrolera i kabla USB wejdą także aż trzy zestawy nakładek na drążki analogowe (standardowe nakładki, wysokie nakładki kopułowe i niskie nakładki kopułowe), dwa zestawy przycisków tylnych (półkopułowe i dźwigniowe) oraz obudowa złącza. Całość ma być zamknięta w stylowym etui, posiadającym funkcję ładowania.

Źródło: Sony