Sony DualSense Edge - rozbudowany kontroler dla konsoli PlayStation 5 zadebiutuje w cenie około 1150 złotych

Pod koniec sierpnia tego roku Sony zdradziło pierwsze szczegóły dotyczące bardziej rozbudowanego kontrolera DualSense Edge dla konsoli PlayStation 5, będący niemalże konkurencją dla modelu Xbox Elite Series 2. W momencie pierwszej zapowiedzi nie otrzymaliśmy jednak żadnych szczegółów dotyczących ceny czy dokładnej daty premiery. Japończycy jednak w końcu uchylili rąbka tajemnicy. Otrzymamy naprawdę rozbudowane akcesorium, ale również w wysokiej cenie.

Sony potwierdziło szczegóły dotyczące pada DualSense Edge. Rozbudowany kontroler trafi w ręce graczy dokładnie 26 stycznia 2023 roku. Cena rynkowa wynosi 239,99 euro, czyli około 1150 złotych.

Producent na blogu PlayStation podzielił się konkretnymi informacjami dotyczącymi kontrolera DualSense Edge. Poznaliśmy m.in. zawartość opakowania. Znajdzie się tutaj całkiem sporo rzeczy, bo oprócz pada mowa również o etui, kablu USB-A na USB-C, dwie standardowe nakładki, po dwie nakładki typu "High dome" oraz "Low dome", dwa tylne przyciski pół-kopułkowe oraz dodatkowe dwa tylne przyciski wymienne. Oprócz pada w sprzedaży pojawią się również wymienne elementy analogów.

Podobnie jak sam kontroler, trafią one do sprzedaży 26 stycznia 2023 roku. Przedsprzedaż DualSense Edge rozpocznie się tymczasem już za tydzień, tj. 25 października, przy czym z początku pre-order będzie w Europie oferowany wyłącznie na terenach Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Holandii, Belgii oraz Luksemburgu, wszędzie za pośrednictwem PlayStation Direct. Cena kontrolera to 239,99 euro (obecnie to około 1150 złotych), z kolei zestawy wymiennych elementów analogów to koszt 24,99 euro (ok. 120 złotych).

