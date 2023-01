PlayStation VR2 - przedpremierowe zainteresowanie goglami VR niższe niż oczekiwano? Sony tnie prognozy dostaw

Choć możliwości zestawów do rzeczywistości wirtualnej są interesujące, to urządzenia te ciągle nie przyjęły się na rynku w zadowalającym stopniu. Najnowsze doniesienia wskazują, że firma Sony jest rozczarowana liczbą zamówień przedpremierowych PlayStation VR2. Skłoniło ją to do dokonania znaczących cięć w prognozach dotyczących ilości sprzętu, który ma zostać dostarczony na rynek w krótkim czasie po debiucie urządzenia.

Sony musiało zrewidować swoje plany dotyczące dostaw PlayStation VR2 na rynek. Powodem jest niewystarczająca liczba zamówień przedpremierowych na urządzenie japońskiej firmy.

Jak donosi serwis Bloomberg, początkowe plany zakładały, że w pierwszym kwartale od debiutu do sklepów ma trafić 2 mln urządzeń tego typu. Jest to znacząca liczba, jak na zestawy do wirtualnej rzeczywistości. Sony prawdopodobnie pierwotnie postawiło sobie za cel jak największe upowszechnienie technologii. Teraz dowiadujemy się, że liczba zamówień przedpremierowych jest znacznie poniżej oczekiwań japońskiej firmy. Wyniki są na tyle złe, że Sony musiało dokonać cięcia powyższych planów. Redukcja jest pokaźna, bo obejmuje aż milion urządzeń. Tokijskie przedsiębiorstwo miało poinformować również swojego dostawcę o spodziewanym zmniejszeniu zamówień na wyświetlacze, z których korzystać ma PlayStation VR2. Zrewidowane prognozy mówią teraz o dostarczeniu 1,5 mln urządzeń w okresie od kwietnia bieżącego roku do marca 2024 roku. Liczby te mogą jednak ulec zmianie. Informacja ta, choć jest nieoficjalna, ma pochodzić od zaufanego informatora.

Według danych uzyskanych przez Bloomberg, dostawy zestawów VR i AR, po gorszym 2022 roku, mają wzrosnąć o 32%. Osiągnięty ma zostać przy tym poziom 12,8 milionów sztuk dostarczonych na rynek w 2023 roku. Choć popularność VR wydaje się rosnąć, to daleko jest do upowszechnienia urządzeń tego typu wśród użytkowników. Technologia ta ciągle jest postrzegana wśród graczy jako elitarna. Sytuacji nie pomaga wciąż niezadowalająca liczba dobrych tytułów obsługujących VR i znacząca cena zestawów.

PlayStation VR2 zadebiutuje 22 lutego. Aktualnie w polskich sklepach można składać zamówienia przedpremierowe na urządzenie. Osoby chcące nabyć zestaw muszą liczyć się z wydatkiem 2999 zł. W opakowaniu, oprócz samych gogli, znajdą się kontrolery VR2 Sense, przewód USB, słuchawki stereo i trzy pary nakładek. Dostępna jest także droższa edycja, zawierająca w zestawie grę Horizon Call of the Mountain. W tym przypadku trzeba wydać 3199 zł. Poprzednia wersja urządzenia nie zdobyła sympatii klientów. Jej aktualny udział na rynku oscyluje w granicach 1%. Niezadowalający poziom pre-orderów zwiastuje problemy także jego następcy i raczej nie pomoże w upowszechnieniu technologii.

Źródło: Bloomberg