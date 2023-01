Horizon: Call of the Mountain - poznajcie Ryasa, bohatera gry na wyłączność dla PlayStation VR2. Sony podaje szczegółowy opis

Dostaliśmy ostatnio sporo różnych informacji związanych z rozwojem marki stworzonej przez Guerilla Games. Najbliżej, bo zaledwie niespełna miesiąc, mamy do premiery ekskluzywnej pozycji przeznaczonej na PlayStation VR2. To dość mocny eksperyment, jako że po raz pierwszy bohaterką nie jest Aloy, a nieco bardziej szara postać. Sony postanowiło zamieścić wpis na swoim blogu, na którym dokładniej rozpisało tę i parę innych kwestii związanych z rozgrywką.

Postacią, w którą wcielimy się w Horizon: Call of the Mountain, będzie Ryas. To weteran, który będzie chciał odzyskać utracony honor i tym samym odpokutować za swoje przeszłe występki.

Powitamy zatem Ryasa, personę związaną z porwaniem młodego księcia Itamena z Meridianu. Ostatecznie pozwolił się ująć ludowi Carja, unikając tym samym egzekucji. Doświadczony żołnierz obrał sobie teraz za cel odzyskanie honoru i szacunku, a także swojego rodzaju zadośćuczynienie. Aby tego dokonać, podejmuje się niezwykle trudnego zadania - na tyle, że jest jedną z nielicznych osób, którym może się to udać. Podczas podróży napotkamy wiele znanych postaci, a także zupełnie nowych. Z racji jego mrocznej przeszłości duża ich część będzie na starcie odnosiła się do niego wrogo - w tym Cami, pracująca dla Carja wojowniczka. Utraciła po drodze wielu przyjaciół w wyniku konfliktu, w którym brał udział Ryas, uzyskanie jej zaufania będzie więc dla niego dosyć problematyczne, ale konieczne do zakończenia misji.

Jak chwalą się twórcy, Call of the Mountain zostało przygotowane w pełni w duchu świata Horizona i wprowadzone od podstaw do mechaniki VR. Pomóc ma w tym postać nowego bohatera, będącego mistrzem wspinaczki, polowań i walki. Jedna z pierwszych gier promujących PlayStation VR2 korzystać ma w pełni z wszelkich dobrodziejstw wchodzących w skład technologii. Należy do tego choćby śledzenie ruchu oczu zapewnianego przez gogle, szerokie pole widzenia, czy efekty dotykowe kontrolera Sense, mające składać się na niezwykle immersyjne doświadczenie. Cóż, przekonamy się za dobre kilka tygodni.

Źródło: PlayStation