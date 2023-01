The Callisto Protocol - czy słabe wyniki sprzedażowe wpłyną na przyszłość wydawniczą studia Krafton? Koreańczycy odpowiadają

The Callisto Protocol rozczarowało wynikami sprzedaży, ale wszystko wskazuje na to, że nie zraziło to wydawcy tytułu – firmy Krafton. Koreańska firma planuje dalsze inwestycje w należące do niej marki gier wideo. Decyzja ta jest niejako pójściem pod prąd ostatnich trendów, wskazujących raczej na szukanie oszczędności niż nowych okazji inwestycyjnych. Czas pokaże, czy ta budująca strategia odniesie zadowalający sukces.

Firma Krafton zapowiedziała dalsze inwestycje w należące do niej marki gier wideo. Rozwijane mają być także technologie powiązane z Web3 i tzw. uczeniem głębokim.

Krafton zasłynął zwłaszcza jako wydawca dwóch głośnych tytułów. W portfolio koreańskiej firmy można znaleźć, obok The Callisto Protocol, grę PUBG: Battlegrounds. Oczywiście koreańska spółka ma na swoim koncie większą liczbę wydanych tytułów. Niewiele z nich zdołało jednak przebić się do świadomości graczy, jak te dwa powyższe. To może jednak w przyszłości się zmienić, gdyż pomimo fiaska sprzedażowego The Callisto Protocol, firma ma nie zatrzymywać się w inwestycjach. W planach spółki jest między innymi rozwój technologii bazujących na Web3 i głębokim uczeniu. Wydawca przewiduje bowiem, że w przyszłości wkroczą one na masową skalę także do szeroko pojętego gamedevu. Doniesienia te mogą niektórych nieco zaniepokoić, ponieważ mogą wskazywać na implementację NFT w grach wydawcy, ale na tę chwilę nie są znane szczegóły dotyczące planów firmy w tym zakresie.

W swojej strategii na 2023 rok Krafton zapowiedział także umocnienie swojej pozycji wydawniczej na rynku. Jednym z celów ma być zabezpieczenie i rozwój własności intelektualnych w obszarze gier wideo. Można zatem oczekiwać, że koreańska spółka będzie chciała w dalszym ciągu rozwijać swój flagowy tytuł – PUBG: Battlegrounds. Nie wykluczone są jednak także inne inwestycje. Choć powyższa informacja mogłaby sugerować dalszy rozwój marki The Callisto Protocol, to w świetle wyników sprzedażowych można jednak podejrzewać, że zostanie ona czasowo odsunięta na dalszy plan. Na chwilę obecną wiadomo, że należące do Krafton studio Unknown Worlds Entertainment, pracuje nad grą Moonbreaker. Turowa strategia, inspirowana stołowymi grami RPG, powstaje we współpracy ze znanym pisarzem - Brandonem Sandersonem. Tytuł aktualnie znajduje się we wczesnym dostępie.

Krafton postrzega spowolnienie gospodarcze w kategoriach szansy na dalszy rozwój, co jest dosyć nietypowe jak na ostatnie standardy branży. Wystarczy bowiem przypomnieć, że wielu gigantów technologicznych ogłosiło w ostatnim czasie masowe zwolnienia, które objęły także studia tworzące gry. Będziemy musieli poczekać z oceną, które podejście okaże się skuteczniejsze w obecnej rzeczywistości gospodarczej. Postawa wydawcy The Callisto Protocol, w świetle napływu wielu negatywnych informacji, jest jednak budująca i pokazuje, że nawet w trudnych czasach nie trzeba porzucać ambicji.

Źródło: Krafton, Eurogamer, DualShockers