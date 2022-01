PUBG od dziś za darmo. Co zyskają na tym gracze, którzy wcześniej kupili grę za pełną kwotę?

PUBG, gry znanej pierwotnie jako Playerunknown's Battlegrounds przedstawiać chyba nie trzeba. O tej popularnej strzelance battle royale słyszał chyba każdy gracz, nawet ten, który w grę nie grał. Jeszcze do niedawna dzieło studia Krafton na Steamie kosztowało 72,99 zł, jednak już dziś, 12 stycznia 2022 gra w wersji na PC oraz konsole przeszła na model free-to-play. Trzeba jednak pamiętać, ze jak to w przypadku free-to-play bywa, nic nie jest do końca za free. A przynajmniej nie wszystkie opcje w grze są dostępne za darmo. Aby móc cieszyć się pełną funkcjonalnością gry, trzeba będzie pofatygować się po zakup statusu Battlegrounds Plus.

PUBG od dziś za darmo na konsolach PlayStation 4 i Xbox One oraz na pecetach. Wersja free-to-play jest jednak nieco ograniczona.

Nowi gracze mogą ulepszyć swoje konto do rangi Battlegrounds Plus za 13 dol., z kolei osoby, które nabyły PUBG przed 10.01.2022, powinny dostać status Battlegrounds Plus z marszu. Co dokładnie daje ów status? M.in. dostęp do meczy rankingowych iniestandardowych. Pojawi się też karta Kariera - Medal, a także bonus w postaci premii +100% do PD biegłości w przetrwaniu. Battlegrounds Plus to również dodatkowe, cyfrowe przedmioty jak kapelusz, maska i rękawiczki kapitana z kamuflażem oraz bonusowe 1300 G-Coin.

Na przesiadce gry na model free-to-play powinni skorzystać także gracze, który wcześniej zakupili grę w pełnej kwocie. Otrzymają oni mianowicie także zestaw skórek (gorset dziedzictwa wprawy w boju, kurtka dziedzictwa wprawy w boju, rękawiczki dziedzictwa wprawy w boju, spodnie dziedzictwa wprawy w boju i buty dziedzictwa wprawy w boju), Dziedzictwo kajdan - patelnię oraz tabliczkę Dziedzictwo wyprawy w boju. Wraz ze zmianą modelu biznesowego gry, tytuł ma czekać także wiele nowości. Jedną z większych będzie mapa o kryptonimie Kiki, która powinna pojawić się w PUBG w połowie tego roku.

Źródło: Krafton