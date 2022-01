DOOM odtworzony w Minecraft. Projekt opracowywany przez dwa lata jest gotowy do pobrania za darmo

Wielu graczy może sądzić, że Minecraft to gra raczej dla dzieci, jednak nie można odmówić jej "budowniczego" potencjału. Fani produkcji już nie raz prezentowali nam światy znane z innych gier czy filmów, wśród których znalazło się m.in. śródziemie Tolkiena czy też Hogwart z Harry'ego Pottera. Dziś dowiadujemy się, że jeden z fanów powołał do życia mapę inspirowaną DOOMem. Prace nad projektem zajęły mu ostatnie dwa lata, a dokładniej - 1200 godzin rozłożonych w ciągu tych dwóch lat. Co ciekawe, na pieczołowicie odwzorowanej mapie można nawet zagrać. W związku z wypuszczeniem projektu w świat, na YouTubie pojawił się trailer owej mapy o nazwie Doomed: Demons of the Nether.

Doomed: Demons of the Nether to kilkupoziomowa mapa, którą przygotowano z Minecrafcie. Inspiracją była oczywiście gra pt. DOOM.

Za projekt odpowiedzialny jest użytkownik Reddita o pseudonimie Sibogy, który na co dzień pracuje w gamedevie m.in. przy tworzeniu trybu Zombie w serii Call of Duty. Na przyszłość deweloper planuje stworzyć w Minecrafcie samodzielną mapę z niekończącymi się falami demonów do unicestwienia. Póki co możemy zanurzyć się w kampanii dla jednego gracza, która rozgrywa się na poziomach takich jak Mars, Odlewnia, placówka UAC oraz Otchłań. Mapę zawierającą te poziomy ukazuje poniższy trailer.

Prace nad projektem rozpoczęły się w marcu 2020 roku. Na starcie Sibogy przygotował wyłącznie mapę, do której następnie zaczął dodawać elementy takie jak przerywniki filmowe, walki z bossami oraz interaktywne przedmioty (bronie itp.). Najwięcej problemów Sibogy miał z zaimplementowaniem takich elementów jak doskok czy zabójstwa chwały, na co po prostu nie pozwala silnik Minecrafta. Nie spodziewajmy się więc, że jest to projekt 1:1, jednak mimo wszystko, deweloper odwalił kawał dobrej roboty, o czym możecie przekonać się sami, pobierając mapę Doomed: Demons of the Nether zupełnie za darmo (klik).

