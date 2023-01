The Callisto Protocol - sprzedaż nie spełniła oczekiwań inwestorów. Cięcia w prognozie liczby sprzedanych ezemplarzy

Wyniki sprzedaży głośnego tytułu The Callisto Protocol, mającego premierę w zeszłym miesiącu, są dalekie od ideału. Wydana przez holding Krafton gra, miała według prognoz właścicieli spółki sprzedać się do końca 2023 roku łącznie w 5 mln egzemplarzy. Obecnie zrewidowano te założenia. Inwestorzy spodziewają się osiągnięcia wyniku 2 mln pod koniec bieżącego roku, co jest znaczącym rozczarowaniem w stosunku do pierwotnych założeń.

Oczekiwania wydawców w przypadku gier AAA zawsze są duże. Czasami jednak ich realizacja jest bardzo trudna. W przypadku The Callisto Protocol można mówić o znaczącej porażce, ponieważ sprzedaż gry plasuje się mocno poniżej oczekiwań. Według dostępnych danych, koszt produkcji gry od Striking Distance Studios wyniósł 200 mld wonów, co przekłada się na około 161 mln dolarów, wydanych na przestrzeni trzech lat. Jeśli ujawnione dane są prawdziwe, wydawca i inwestorzy będą musieli trochę poczekać zanim zwrócą się same koszty produkcji, nie mówiąc już o osiągnięciu zadowalającego zysku. Warto odnotować, że podana wartość prawdopodobnie nie zawiera w sobie wydatków poniesionych na marketing. Wydawca może zatem mieć bardzo duży ból głowy.

Z pewnością na wyniki sprzedaży negatywnie wpłynął stan, w jakim gra ukazała się na rynku. Osoby, które zakupiły tytuł na PC w okolicy jego premiery, narzekały na liczne problemy z optymalizacją. W odbiorze gry nie pomogła nawet szybko wypuszczona łatka poprawiająca wydajność. Tytuł spotkał się z chłodnym przyjęciem na Steamie. W chwili obecnej gra posiada „Mieszane” opinie zarówno jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie recenzje, jak i te dodane w ostatnim czasie. Przekłada się to na 61% udział recenzji pozytywnych, co jest i tak lepszym wynikiem, niż w momencie premiery. Nie lepiej jest na portalu Metacritic, gdzie średnia ocen od użytkowników dla wersji PC wynosi 5,3. W świetle tych recenzji nie dziwi fakt, że gra już w nieco ponad miesiąc od premiery doczekała się 20% obniżki ceny. Dokładne dane dotyczące sprzedaży tytułu spodziewane są w przyszłym miesiącu, wraz ogłoszeniem najnowszych wyników finansowych holdingu Krafton.

Przypadek The Callisto Protocol jak w soczewce skupia problemy PC-towego rynku gier. Obecnie coraz częściej można spotkać sytuację, w której tytuł AAA musi być pospiesznie łatany tuż po premierze. Choć nie zawsze przekłada się to na wyniki sprzedaży, to jest to gigantyczny problem, z którym muszą borykać się gracze. W takiej sytuacji nie dziwią głosy tych, którzy zalecają zaczekać jakiś czas z kupnem danego tytułu, zamiast nabywać go w dniu premiery. Do tego niechlubnego grona dołączyła niestety także pozycja Striking Distance Studios.

