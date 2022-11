The Callisto Protocol na tydzień przed premierą otrzymał finalne wymagania sprzętowe. Gra nie zniszczy Waszych PC

Już za tydzień zadebiutuje długo wyczekiwany survival horror w postaci The Callisto Protocol. Jest to jedna z ostatnich dużych gier, które będą miały premierę w tym roku. Za kilka dni przekonamy się, czy twórcom uda się przygotować równie klimatyczną produkcję jak pierwszą część Dead Space. Tymczasem możemy skupić się najpierw na kwestii wymagań sprzętowych, bowiem na Steamie pojawiły się w końcu finalne konfiguracje. Wygląda na to, że wymagania nie będą straszyły równie mocno co sama gra.

Na początek warto dodać, że opublikowane wymagania sprzętowe nie dotyczą ustawień gry, w których możemy dodatkowo włączyć Ray Tracing. Jeśli chodzi o minimalne wymagania to ekipa z Striking Distance Studios zaleca posiadanie przynajmniej 6-rdzeniowych jednostek w postaci Intel Core i5-8400 lub AMD Ryzen 5 2600. W przypadku kart graficznych mowa o doskonale znanych (i już niemal wiekowych) układów NVIDIA GeForce GTX 1060 oraz AMD Radeon RX 580. Potrzebujemy dodatkowo minimum 8 GB pamięci RAM oraz 75 GB wolnej przestrzeni dyskowej.

Zalecane wymagania nie są jakieś przesadnie wyższe, przy czym wygląda na to, że gra może być lepiej zoptymalizowana pod karty NVIDII. Zestawiono ze sobą bowiem modele GeForce GTX 1070 oraz AMD Radeon RX 5700. W przypadku procesorów nadal mowa o 6-rdzeniowych jednostkach: Intel Core i7-8700 oraz AMD Ryzen 5 3600. Jako ciekawostkę dodamy informację od twórców, którzy pochwalili się efektami autorskiej technologii, umożliwiającej przygotowanie niezwykle wiernych renderów twarzy bohaterów gry. Zestawiono obok siebie modele komputerowe (rendering w czasie rzeczywistym) oraz rzeczywiste ujęcia. Rezultat 3-letniej pracy nad tą technologią możecie zobaczyć poniżej.

#callistoprotocol feats something truly special for characters. We worked 3 yrs to cross the limits of hardware, art and technology. This is the result of this team dedication and passion. Can't wait for people to see what we have to show @glaucolonghi @martincontel @miguel_oenp pic.twitter.com/BanCkE8ock