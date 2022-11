The Callisto Protocol - chcesz zobaczyć widowiskowe animacje podczas śmierci bohatera? Musisz kupić Edycję Deluxe gry

The Callisto Protocol, a więc kosmiczny survival horror z widokiem TPP zapowiedziano pod koniec 2020 r. Od tamtego momentu branża gier (gracze, recenzenci) ma co do produkcji spore oczekiwania. Czy gra spełni te oczekiwania, przekonamy się już 2 grudnia, gdy ta zadebiutuje na PC oraz konsolach PlayStation 4/5 i Xbox One/Series X. Zanim to jednak nastąpi, na horyzoncie pojawiła się dziwaczna sprawa. Otóż twórcy postanowili, że tylko nabywcy wersji Deluxe będą mieli dostęp do animacji podczas śmierci głównego bohatera.

Dotychczasowe materiały (głównie gameplay'e) z gry The Callisto Protocol sugerują, że śmierci bohatera mogą być tu częste. Nic więc dziwnego, że twórcy przygotowali dla tej akcji aż 13 animacji. Dziwacznym posunięciem jest jednak to, że aby ich doświadczyć, trzeba nabyć grę w wersji Deluxe, która od wersji podstawowej jest o 80 zł droższa (249 vs 329 zł na PC). Oczywiście wspomniane animacje to niejedyna zawartość, która odróżnia edycję Deluxe od podstawowej, jednak zdecydowanie wprowadzająca w niemałą konsternację.

Jakby tego było mało, wspomniane animacje pojawią się dopiero w trybie Contagion, który wchodzi w skład Przepustki Sezonowej. Nawet jeśli więc kupimy edycję Deluxe gry, to na widowiskowe animacje śmierci trzeba będzie nieco poczekać. Trzeba przyznać, że sytuacja jest więc wyjątkowo kuriozalna. Niezbadane są jednak decyzje deweloperów, zmieńmy więc nieco temat i dodajmy na koniec, że w grze pojawi się Ray Tracing oraz technika AMD FSR 2.0.

O animacjach śmierci w wersji Deluxe dowiadujemy się ze steamowej strony gry

