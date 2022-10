The Callisto Protocol ze wstępnymi wymaganiami sprzętowymi na PC - zalecana karta to NVIDIA GeForce RTX 2070

W ostatnim czasie w sieci wzmocniły się dyskusje na temat wysokich wymagań sprzętowych debiutujących dopiero co gier (A Plague Tale: Requiem, Gotham Knights), jak również tych które dopiero nadejdą w najbliższym czasie (Silent Hill 2 Remake, Dead Space Remake). Coraz więcej gier tworzonych tylko pod obecną generację będzie z pewnością odznaczać się wysokimi wymaganiami. A jak wygląda sprawa ze zbliżającym się wielkimi krokami The Callisto Protocol? Karta produktu na Epic Games Store daje nam pewne wskazówki w tym temacie.

Epic Games Store opublikował wstępne wymagania sprzętowe gry The Callisto Protocol, której premiera odbędzie się już 2 grudnia.

Twórcy The Callisto Protocol dość oszczędnie dawkują informacje na temat wymagań sprzętowych. Z tego względu podzespoły podane przez Epic Games Store mogą nie być jeszcze finalnymi wymaganiami sprzętowymi. Dla minimalnych wymagań podano procesor Intel Core i5-7500 oraz kartę graficzną AMD Radeon RX 5500. W przypadku zalecanych ustawień, mowa o procesorze AMD Ryzen 3 1300 oraz karcie NVIDIA GeForce RTX 2070. Wygląda na to, że The Callisto Protocol nie będzie specjalnie wymagający w stosunku do CPU lub w najbliższych tygodniach informacje o koniecznych podzespołach zostaną jeszcze zaktualizowane.

Minimalne wymagania Zalecane wymagania Procesor Intel Core i5-7500 AMD Ryzen 3 1300 Karta graficzna AMD Radeon RX 5500 4 GB NVIDIA GeForce RTX 2070 8 GB Pamięć RAM 8 GB 8 GB System Windows 10 64-bit Windows 10 / 11 64-bit Biblioteki DirectX 11 DirectX 12

The Callisto Protocol przygotowywany jest z myślą o dwóch generacjach. Zadebiutuje na PC oraz konsolach PlayStation 4 i 5, Xbox One oraz Xbox Series. W przypadku obecnej generacji możemy liczyć na obecność trybu wydajności, w którym gracze zagrają w 60 FPS. Horror powstaje w dużej mierze na Unreal Engine 4, aczkolwiek twórcy kilka tygodni temu potwierdzili wykorzystanie pewnych mechanik z nowszego silnika Unreal Engine 5. Nie zabraknie również wsparcia dla Ray Tracingu, który wykorzystano do ulepszenia jakości cieni oraz odbić.

Źródło: Epic Games Store