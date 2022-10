Silent Hill 2 Remake zapowiedziany - grę tworzy polski Bloober Team. Premiera odbędzie się na PC oraz PlayStation 5

Kilka dni temu Konami zaprosiło graczy na pokaz związany z marką Silent Hill. Po latach milczenia w końcu mieliśmy otrzymać konkretne informacje dotyczące prac nad nowymi (lub odświeżonymi) produkcjami z tej serii. Poprzednie lata zdecydowanie należały do Capcom oraz marki Resident Evil i najwyraźniej Konami nie chciało dłużej stać po prostu z boku. Podczas wczorajszego wydarzenia pokazano m.in. Silent Hill 2 Remake, nad którym pracuje polskie studio Bloober Team, a także dwie kompletnie nowe produkcje.

Konami oficjalnie zaprezentowało remake gry Silent Hill 2. Produkcję tworzy polskie studio Bloober Team, wykorzystując silnik Unreal Engine 5. Dodatkowo Konami ujawniło kolejne dwie gry: Silent Hill F oraz Silent Hill Townfall. Oprócz tego powstaje film Return to Silent Hill.

Najwięcej informacji otrzymaliśmy na temat Silent Hill 2 Remake, który tworzony jest na silniku graficznym Unreal Engine 5. Produkcja zadebiutuje na PC oraz PlayStation 5 - Sony zagwarantowało sobie roczny okres ekskluzywności, więc na konsole Xbox Series tytuł pojawi się najwcześniej po 12 miesiącach od daty premiery (tej na chwilę obecną nie poznaliśmy). Gra ma wiernie odtwarzać wydarzenia z oryginału, jednak całość ma zostać przystosowana do współczesnych produkcji z gatunku survial horror. Wzorem np. Resident Evil 2 i 3 Remake, w Silent Hill 2 Remake kamera również będzie ustawiona zza pleców bohatera. Ten z kolei otrzymał kompletnie nowy model twarzy, podobnie zresztą jak głos. Studio Bloober Team potwierdziło z kolei wykorzystanie najważniejszych mechanik silnika Unreal Engine 5, m.in. systemów Lumen do realistycznego oświetlenia oraz Nanite, który służy do projektowania poziomów. Silent Hill 2 Remake wykorzysta możliwości współczesnych nośników SSD - gra nie będzie posiadać żadnych ekranów wczytywania. Dodatkowo na PS5 zostanie w pełni użyty kontroler DualSense.

Wraz z zapowiedzią Silent Hill 2 Remake, Konami potwierdziło również prace nad filmem Retrurn to Silent Hill, który po raz kolejny zaprezentuje wydarzenia właśnie z tej części. Za filmową produkcję odpowiada Christophe Gans, który na swoim koncie ma m.in. jedną z interpretacji historii i Pięknej i Bestii (film z 2014 roku). Return to Silent Hill ma trafić do kin w przyszłym roku. Konami potwierdza, że nowy film nie będzie w żaden sposób powiązany z wcześniejszymi produkcjami, ale jednocześnie ma odnosić się z szacunkiem do materiału źródłowego w postaci oryginalnej gry. Dwie kolejne zaprezentowane gry to Silent Hill F oraz Silent Hill Townfall. Pierwsza z gier opracowywana jest w Japonii, a za historię odpowiadać ma japoński pisarz ReRyukishi07. Silent Hill Townfall przygotowywany jest z kolei w Europie, jednakże obie produkcje są na bardzo wczesnym etapie i tak naprawdę żaden z ujawnionych zajawek nie informuje, z czym dokładnie będziemy mieli do czynienia, a za co za tym idzie - na ich premierę przyjdzie nam jeszcze długo poczekać. Ostatnia zapowiedziana produkcja to Silent Hill Ascention, za który będzie odpowiadać m.in. J.J. Abrams wraz ze swoją firmą Bad Robots. Projekt określany jest mianem interaktywnego serialu, który ma wnieść na nowy poziom to, w jaki sposób postrzegamy produkcje z gatunku horror.

Źródło: Konami