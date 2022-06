Resident Evil Village - Shadows of Rose oraz Resident Evil 4 Remake - informacje z prezentacji Capcom Showcase

W nocy odbyło się wirtualne wydarzenie Capcom Showcase, na którym usłyszeliśmy co nieco o nadchodzących projektach firmy. Choć większość prezentacji skupiona była na grze Monster Hunter Rise, nie zabrakło także informacji na temat marki Resident Evil. Po długim czasie ujawniono w końcu szczegóły na temat fabularnego dodatku do RE: Village, a także pokazano pierwszy wgląd w kolejny remake klasyka - Resident Evil 4. Ponadto trzy wcześniejsze gry otrzymały swoje next-genowe wydania.

Podczas wydarzenia Capcom Showcase zaprezentowano pierwszy dodatek fabularny do gry Resident Evil Village. Shadows of Rose, bo o nim mowa, umożliwi graczom wcielenie się w Rose Winters - córkę Ethana. Sama akcja poprowadzona zostanie 16 lat po wydarzeniach z RE: Village.

Dokładnie 28 października tego roku zadebiutuje Resident Evil Village Gold Edition. Będzie to kompletne wydanie zawierające podstawkę oraz pakiet Winters Expansion. W jego skład wchodzi przede wszystkim dodatek fabularny Shadows of Rose, w którym wcielimy się w tytułową córkę Ethana Wintersa. Trailer nie zdradza zbyt wiele z fabularnej otoczki, ale wygląda na to, że wrócimy do kilku lokacji, znanych z podstawowej wersji gry. W ramach Winters Expansion otrzymamy także jeszcze bardziej rozbudowany tryb Mercenaries z nowymi postaciami (Chris Redfield, Lady Dimitrescu czy Karl Haisenberg) oraz możliwość zagrania w podstawkę w trybie trzecioosobowym (TPP). Tego samego dnia wydany zostanie multiplayerowy tryb RE: Verse.

Capcom zaprezentował także nowe fragmenty z Resident Evil 4 Remake. Pokazano ten sam trailer co na ostatnim State of Play, a przy okazji dodano kilka króciutkich fragmentów rozgrywki, które potwierdzają, że firma chce zaprezentować kompletnie odświeżony tytuł, odznaczający się dużo bardziej mrocznym klimatem niż pierwowzór z 2005 roku. Potwierdzono również, że Resident Evil 4 Remake zadebiutuje w marcu 2023 roku na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series. Wygląda na to, że tym razem Capcom odpuszcza sobie starą generację. Przy okazji ogłoszono, że od dzisiaj można pobierać bezpłatne aktualizacje do gier Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake oraz Resident Evil 7. Patche wprowadzające obsługę wyższej rozdzielczości czy Ray Tracingu są już dostępne na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series. Problem mają tylko gracze posiadający RE7 w ramach PlayStation Plus Collection. Użytkownicy potwierdzają bowiem w sieci, że gra ze wspomnianego pakietu Sony nie otrzymała aktualizacji.

Źródło: Capcom