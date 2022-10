Konami zaprasza na pokaz związany z przyszłością marki Silent Hill. Nowa gra lub remake na horyzoncie

W ostatnich latach gatunek horrorów wśród gier znowu zaczął być bardziej dostrzegany przez graczy. Duża w tym zasługa firmy Capcom, która najpierw wprowadziła na rynek niemalże rewolucyjnego (przynajmniej w porównaniu do poprzednich gier) Resident Evil 7, a potem doszły do tego udane remake'i Resident Evil 2 oraz 3. W zeszłym roku wyszedł także Resident Evil Village, a na przyszły rok szykowany jest Resident Evil 4 Remake. Wygląda na to, że konkurencyjna marka Silent Hill, która od wielu lat tkwi w letargu, wkrótce zostanie przebudzona na nowo. Nadzieję daje nowa zapowiedź bezpośrednio pochodząca od Konami.

Wydawało się, że w ostatnich latach Konami kompletnie się pogubiło jeśli chodzi o markę Silent Hill. Podczas gdy Capcom odnosił kolejne sukcesy poprzez nowe części oraz odrestaurowane klasyki, o nowych grach z serii Silent Hill nie usłyszeliśmy nic konkretnego. Oczywiście ostatnie miesiące to ciągłe plotki na temat projektu, który Konami miałoby robić wspólnie z polskim studiem Bloober Team (tych m.in. od Layers of Fear czy The Medium). Według nieoficjalnych informacji mowa o remake'u jednej z najbardziej klasycznych odsłon serii. Być może już w najbliższą środę dowiemy się w końcu konkretów w tym temacie.

In your restless dreams, do you see that town?



The latest updates for the SILENT HILL series, will be revealed during the #SILENTHILL Transmission on Wednesday, October 19th, at 2:00 PM. PDThttps://t.co/8Knoq9xYsa