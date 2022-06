Silent Hill powróci. Póki co wyłącznie z nowym filmem, ale w uniwersum w końcu coś się dzieje

Od wielu lat czekamy na odrodzenie się jednej z najbardziej kultowych serii gier jaką jest Silent Hill. Niestety jedyne co od czasu do czasu dostajemy to przecieki, które w chwilę później okazują się tzw. fejkami. Dziś okazuje się jednak, że wreszcie coś drgnęło. Może nie w sferze gamingu, ale zawsze. Mianowicie reżyser pierwszego filmowego Silent Hilla z 2006 r. oznajmił, iż pracuje nad kolejnym filmem z uniwersum. Nowość ma być jednak "niezależna" od dwóch poprzednich ekranizacji.

„Pracuję nad filmem. Minęły już lata COVID-19, które zmusiły nas do pozostania w domu. Miałem okazję napisać dwa scenariusze; ten na nowy film Silent Hill, który będzie całkowicie niezależny od poprzednich dwóch filmów, i będzie z szacunkiem odnosił się do tego, jak Silent Hill ewoluowało" - powiedział Christophe Gans – reżyser odpowiedzialny za film Sillent Hill z 2006 roku. Dodał też, że kinowej premiery możemy spodziewać się już w 2023 roku.

Filmowy Silent Hill z 2006 roku był jednym z lepszych filmów bazujących na grach. Trzeba mieć więc nadzieję, że Gans dostarczy nam w przyszłym roku przynajmniej tak samo dobrej produkcji, jak tej sprzed 16 lat. Niestety reżyser w wywiadzie dla francuskiego portalu Jeuxvideo powiedział coś niepokojącego. Przyznał mianowicie, że będzie to Silent Hill dla "współczesnej publiki". "Nie to, żeby tamto kino nie było dobre, ale każdy gatunek przechodzi ewolucję” - podsumował.

Źródło: Jeuxvideo