Dead Island 2 oraz The Callisto Protocol jako bonus do zakupu kart graficznych AMD Radeon RX 6000

AMD niedawno zaprezentowała nową generację kart graficznych Radeon RX 7000, niemniej w sprzedaży nadal jest mnóstwo układów poprzedniej generacji w postaci serii Radeon RX 6000. Producent najwyraźniej chce przyspieszyć wyprzedaż poszczególnych modeli, dlatego też firma rusza z nową akcją promocyjną, która ma pomóc w lepszej sprzedaży układów RDNA 2. W najnowszym bundlu gracze mogą liczyć nawet na dwie gry i mowa tutaj o nowościach, które dopiero wejdą do sprzedaży.

AMD rusza z nową akcją promocyjną, w której przy zakupie kart graficznych Radeon RX 6000 otrzymamy maksymalnie dwie gry: Dead Island 2 oraz The Callisto Protocol w wersjach PC.

AMD opublikowało komunikat związany z rozpoczęciem nowej akcji promocyjnej. Do kart graficznych Radeon RX 6000 dodawane będą nawet dwie gry: Dead Island 2 oraz The Callisto Protocol. Liczba oferowanych gier będzie uzależniona od wybranej karty graficznej. Dla najsłabszych modeli Radeon RX 6500 XT oraz Radeon RX 6400 przewidziano wyłącznie Dead Island 2, z kolei wszystkie pozostałe układy RDNA 2 otrzymają pakiet z dwoma tytułami. Przypominamy, że The Callisto Protocol zadebiutuje już 2 grudnia, z kolei na Dead Island 2 poczekamy do 3 lutego 2023 roku.

W Polsce akcja również się rozpoczęła i na liście wspieranych sklepów są m.in. Sferis, x-kom, Komputronik, NTT, Proline, Zadowolenie oraz morele.net. Przy zakupie karty graficznej otrzymamy kod, który należy zrealizować na tej stronie. Sama akcja promocyjna potrwa do 4 lutego 2023 roku, z kolei realizacja kodów będzie możliwa do 4 marca 2023 roku. Jest zatem dość sporo czasu na ewentualną decyzję o zakupie jednego z modeli Radeon RX 6000. Obecnie nie wiemy czy do listy kart w grudniu dojdą także najnowsze układy Radeon RX 7900 XTX oraz Radeon RX 7900 XT.

Źródło: AMD