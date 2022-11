AMD Radeon RX 7900 XTX będzie konkurencją dla karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4080, co przyznaje samo AMD

W czwartek wieczorem (czasu polskiego) AMD zaprezentowało nową generację kart graficznych RDNA 3 w postaci Radeona RX 7900 XTX oraz Radeona RX 7900 XT. Wielu naszych Czytelników było rozczarowanych faktem, że podczas prezentacji nie otrzymaliśmy żadnych konkretnych porównań do kart graficznych konkurencji. W wywiadzie dla PCGamer, Frank Azor z AMD rzucił nowe światło na to, jak powinniśmy postrzegać nowe Radeony względem zapowiedzianych wcześniej kart NVIDIA GeForce RTX 4000.

AMD potwierdza, że karta graficzna AMD Radeon RX 7900 XTX nie będzie rywalizować z topowym GeForcem RTX 4090, zamiast tego będzie bezpośrednią konkurencją dla GeForce RTX 4080.

Frank Azor potwierdził w wywiadzie dla PCGamer, że obecna topowa karta graficzna RDNA 3 w postaci Radeona RX 7900 XTX nie jest konkurentem dla GeForce RTX 4090. Mają to być modele z różnych półek wydajnościowych i mowa nie tylko o RT, ale także zwykłej rasteryzacji. Ma to wpływ oczywiście także na cenę, wszak oficjalnie Radeona RX 7900 XTX wyceniono na 999 dolarów, podczas gdy GeForce RTX 4090 kosztuje 1599 dolarów (MSRP). Tak naprawdę bezpośrednią konkurencją dla flagowego modelu RDNA 3 będzie GeForce RTX 4080, który zresztą także jest droższy o 200 dolarów i kosztuje oficjalnie 1199 USD.

Żadne porównania nie zostały zaprezentowane na konferencji z prostego powodu - NVIDIA GeForce RTX 4080 nie jest obecnie dostępna na rynku i AMD nie miało do niej wcześniejszego dostępu. Możemy się natomiast spodziewać, że jeszcze przed debiutem nowych Radeonów, AMD zechce oficjalnie porównać oba modele kart graficznych. Co zatem z Radeonem RX 7900 XT? Wygląda na to, że może być konkurencją dla modelu NVIDII, który jeszcze kilka tygodni temu promowany był jako "GeForce RTX 4080 12 GB", a który finalnie przybierze formę zapewne GeForce RTX 4070 (Ti). W tym samym wywiadzie pada również ciekawa informacja na temat techniki FSR 3. Producent obecnie pracuje nad tym, by rozwiązanie działało nie tylko na kartach opartych na architekturze RDNA 3, ale także innych. Jednak dopiero w przyszłym roku dowiemy się, czy AMD uda się dotrzymać słowa o otwartości FSR 3.

