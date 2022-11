AMD Radeon RX 7900 XTX i Radeon RX 7900 XT - tak prezentują się wyczekiwane karty graficzne RDNA 3. Czy NVIDIA ma się czego bać?

Po wielu miesiącach spekulacji w końcu wszystko stało się jasne. Właśnie przed kilkoma chwilami skończyła się konferencja AMD "together we advance_gaming", podczas której poznaliśmy nowe karty graficzne oparte na architekturze RDNA 3. Wydarzenie to było szczególnie mocno wyczekiwane ze względu na fakt, że do tej pory nie pojawiły się żadne konkretne przecieki dotyczące faktycznej wydajności nowych Radeonów. Najwyższy czas zapoznać się więc z nowymi jednostkami AMD.

AMD Radeon RX 7900 XTX został wyceniony na 999 dolarów, natomiast nieco słabszy model RX 7900 XT będzie dostępny w cenie 899 dolarów. Oba nowe Radeony zadebiutują już 13 grudnia.

Zacznijmy od krótkiego omówienia samej architektury. Zgodnie z oczekiwaniami, karty graficzne bazują na chipletach MCM, które składają się z rdzenia graficznego GCD (5 nm) i sześciu modułów MCD (6 nm). Jednostka Navi 31 może pomieścić do 58 miliardów tranzystorów (165% więcej niż w przypadku Navi 2X) i oferuje wydajność obliczeniową do 61 TFLOPS. Na pokładzie znalazła się pamięć Infinity Cache drugiej generacji z 64-bit kontrolerem, która gwarantuje przepustowość do 5,3 TB/s. Ponadto podczas pokazu nieco uwagi poświęcono jednostkom Al, które zapewniają 2,7x wyższą wydajność względem poprzedniej wersji RDNA, jak również ulepszonemu ray-tracingowi. Tak jak się spodziewaliśmy, nowe karty będą obsługiwały DisplayPort 2.1, dzięki któremu możliwa będzie gra w nawet w rozdzielczości 8K przy odświeżaniu 165 Hz.

AMD póki co zapowiedziało dwie karty graficzne oparte na architekturze RDNA 3. Mowa oczywiście o Radeonie RX 7900 XTX i RX 7900 XT. Pierwszy model posiada 12288 procesorów strumieniowych, 24 GB pamięci GDDR6 384-bit, a jego taktowanie Game Boost to 2,3 GHz. Radeon RX 7900 XT to jednostka wyposażona w 10752 procesorów strumieniowych i 20 GB pamięci GDDR6 320-bit. Jej taktowanie wynosi do 2,0 GHz. Choć AMD nie zdecydowało się na porównanie którejś z nowych kart z układem GeForce RTX 4090, to jednak udostępnione slajdy mówią nam, że Radeon RX 7900 XTX będzie do 1,7x szybszy od Radeona RX 6950 XT w rozdzielczości 4K. Możemy też liczyć na 1,5x wyższą wydajność w ray-tracingu.

Warto też wspomnieć stosunkowo niski pobór mocy kart. Współczynnik TBP (Total Board Power) modelu RX 7900 XTX to 355 W, a RX-a 7900 XT - "tylko" 300 W. Co więcej, nowe Radeony posiadają klasyczne złącza zasilania (2x 8-pin), więc o żadnych potencjalnych problemach z adapterami nie będzie mowy (co zostało zresztą mocno podkreślone podczas konferencji). Przejdźmy teraz do najważniejszego, czyli do cen i daty dostępności kart. AMD Radeon RX 7900 XTX został wyceniony na 999 dolarów, natomiast nieco słabszy model RX 7900 XT będzie dostępny w cenie 899 dolarów. Polskie ceny pozostają jeszcze nieznane. Dla porównania, GeForce RTX 4090 oznacza dziś wydatek aż 1599 dolarów (MSRP). Oba nowe Radeony zadebiutują już 13 grudnia.

AMD Radeon RX 7900 XTX AMD Radeon RX 7900 XT Architektura RDNA 3 RDNA 3 Rdzeń Navi 31 (5 nm GCD + 6 nm MCD) Navi 31 (5 nm GCD + 6 nm MCD) Procesory strumieniowe 12288 10752 Zegar Game Boost 2,3 GHz 2,0 GHz Pamięć VRAM 24 GB GDDR6 384-bit (20 Gbps) 20 GB GDDR6 320-bit (20 Gbps) Infinite Cache 96 MB 80 MB TBP 355 W 300 W Cena 999 dolarów 899 dolarów Premiera 13 grudnia 2022 r. 13 grudnia 2022 r.

Źródło: AMD